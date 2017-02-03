综述：中国1月制造业PMI小幅回落但仍在扩张区域 经济开局依然良好

作者 沈燕

路透北京2月3日 - 受季节性因素等影响，中国2017年1月官方和财新制造业PMI双双走缓，但均保持在景气上方并延续扩张态势，表明制造业景气保持平稳，中国经济鸡年开局依然良好。但生产和新订单指数均增速减弱，显示经济下行压力仍不容忽视。

而先行指标显示出价格上涨压力仍然明显，从业人员指数仍处于收缩区间，以及上游产品价格上涨快、企业生产成本增加多，产成品价格上涨难，企业盈利空间缩小的问题亦须关注。

“1月官方制造业PMI微降至51.3，连续两个月回落但仍高于荣枯线，在历年同期中也处较高水平，且高于过去五年同期，均指向制造业景气保持平稳，”海通证券宏观分析师姜超、于博等点评称，“主要分项指标中，需求、生产、价格均回落，库存反弹。”

他们指出，生产指标下滑，一定程度上与春节假期到来，企业开工、生产放缓有关；为剔除春节效应，将节前各周发电耗煤与去年农历同期进行比较，发现增速稳定在10%以上，这意味着1月经济或并没有像数据表现的那么差，今年头两个月工业生产有望保持平稳。

财新/Markit周五联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)在1月份录得51.0，显示制造业运行进一步向好。但本月指数值低于去年12月创下的47个月最高纪录51.9，显示本月增速仅算轻微，而价格上涨压力轻微减弱，但仍然明显。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布数据显示，1月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为51.3，略高于路透调查预估中值51.2，但仍为连续两个月走低；1月官方非制造业商务活动指数微升至54.6，去年12月为54.5。

“产出指数和新订单指数均明显回落；原材料库存和产成品库存都下滑至收缩区间，厂商补库存动力已经不足。投入和产出价格指数仍保持高速上涨，但已经较上月放缓，”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

他认为，1月中国经济继续平稳增长，但各分项指数显示出当前的惯性增长难以持续，今年经济下行压力依然不容小觑。

**生产和新订单指数回落**

受春节假日因素影响，制造业生产和市场需求增速有所放缓。官方制造业PMI中生产指数和新订单指数为53.1和52.8，分别比上月回落0.2和0.4个百分点，但供需仍然保持稳定增长。

而财新制造业PMI指标中的分项指标也显示产出与新订单皆增速减弱，用工进一步收缩，但新出口业务表现出众，创下2014年9月以来最快增速。

“从调查结果看，本月仍有超过四成的企业反映资金紧张和市场需求不足，降低融资成本和扩大有效需求依然是巩固实体经济稳中向好的关键因素。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称。

同时，受春节长假企业员工集中返乡的影响，反映劳动力成本上涨和供应不足的企业比例有所上升。

Markit提供的新闻稿显示，厂商为缩减成本而压缩用工，整体用工规模在1月份进一步收缩，而且收缩率轻微加速，财新制造业PMI分期指标中的就业指数延续2013年底以来的一贯趋势，制造业用工规模在1月份继续收缩，收缩率轻微加速至3个月来最高，但整体仍属温和。

部分厂商表示，用工数量下降的原因是员工自愿离职后没有填补空缺，另有部分厂商则是因为采取了削减成本的措施。

而官方制造业PMI中的从业人员指数为49.2，虽比上月回升0.3个百分点，但仍处于收缩区间，表明制造业企业用工量有所减少，只是降幅收窄。

天风证券就点评称，虽因春节因素整体指数下滑，但1月制造业PMI整体仍强，处于较高水平，制造业整体表现平稳，而价格指数显示1月通胀隐忧仍然较高，对货币政策有制约。

“2017年保持宏观经济稳定向好局面，要着重于改善市场环境，提高微观经济活力。一方面，要适度扩大总需求，增加企业订单；另一方面要推进供给侧改革，降低企业综合成本，改善企业盈利状况。微观活力提高了，宏观经济稳定才有坚实基础。”中国物流信息中心陈中涛称。（完）