10月中国官方制造业PMI为49.8% 与上月持平--国家统计局

路透北京11月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为49.8%，与上个月持平。路透调查的预估中值为50。

分企业规模看，大型企业PMI为51.0%，比上月微落0.1个百分点，近两个月走势总体平稳；中型企业为48.7%，继续位于临界点以下，但比上月回升0.2个百分点；小型企业为46.6%，比上月下降0.2个百分点，持续低于临界点。 从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数连续高于临界点。从业人员指数和原材料库存指数仍低于临界点。