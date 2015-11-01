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中国财经 | 2015年 11月 1日 星期日 09:36 BJT

10月中国官方制造业PMI为49.8% 与上月持平--国家统计局

路透北京11月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为49.8%，与上个月持平。路透调查的预估中值为50。

分企业规模看，大型企业PMI为51.0%，比上月微落0.1个百分点，近两个月走势总体平稳；中型企业为48.7%，继续位于临界点以下，但比上月回升0.2个百分点；小型企业为46.6%，比上月下降0.2个百分点，持续低于临界点。 　从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数连续高于临界点。从业人员指数和原材料库存指数仍低于临界点。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

______________________2015年________________________ _____2014年______

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

PMI(%) 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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