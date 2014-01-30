1月汇丰中国制造业PMI终值降至49.5 六个月来首次跌破荣枯线

路透北京1月30日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。

此数值为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。

Markit提供的新闻稿显示，1月份生产分项指数降至50.8，增长率大为缩窄。同时，新订单指数连续第二个月下降至50.1，受访企业提及部分主要出口市场需求有所走软。

当月，就业指数亦连续第三个月下降至47.3，工作岗位也创出2009年3月以来最大降幅。

“2014年1月中国制造业显出疲弱迹象，部分缘于新出口订单和国内商业活动放缓，政策制订者应该关注经济下行的风险并提前做好确保经济平稳的预案。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。

中国国内金融市场1月31日至2月6日因逢传统农历春节假期休市，2月7日恢复正常。(完)

(发稿 谢衡/沈燕; 审校 曾祥进)

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