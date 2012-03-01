2月中国官方制造业PMI回升至51.0

路透北京3月1日电---中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.0,优於此前路透预估中值50.7,受春节後企业集中开工,加快生产,采购活动趋於活跃所拉动.

中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周四发布新闻稿称,2月PMI比上月小幅提升0.5个百分点,连续三个月位於50的扩张与收缩临界点以上,表明制造业经济总体继续保持稳定增长,但与往年同期相比,增长幅度较为平缓.

从分项指数来看,构成制造业PMI的五个分类指数四升一降.其中,新出口订单指数升至51.1,上月为46.9;新订单指数为51.0,上月为50.4.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

____2012年_ _____________________________2011年__________________________

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

PMI(%) 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 (完)

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--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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