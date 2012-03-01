2月中国官方制造业PMI回升至51.0

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月1日电---中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.0,优於此前路透预估中值50.7,受春节後企业集中开工,加快生产,采购活动趋於活跃所拉动.
中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周四发布新闻稿称,2月PMI比上月小幅提升0.5个百分点,连续三个月位於50的扩张与收缩临界点以上,表明制造业经济总体继续保持稳定增长,但与往年同期相比,增长幅度较为平缓.
从分项指数来看,构成制造业PMI的五个分类指数四升一降.其中,新出口订单指数升至51.1,上月为46.9;新订单指数为51.0,上月为50.4.
制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.
下表为各月制造业采购经理指数(PMI):
____2012年_ _____________________________2011年__________________________
2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
PMI(%) 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 (完)
更多详情,请点选统计局网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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