稳增长余温渐退中国PMI回落 就业下滑挑战稳增长底线--招商证券

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路透北京9月2日 - 需求下降拖累新订单和生产指数双双下滑，推动中国8月官方和汇丰制造业PMI均自数月高点回调。国内券商--招商证券研究报告认为，PMI回落整体反应出稳增长余温渐退，尤其就业指数下滑反映经济合理区间下限再次遭遇挑战，或再次触发稳增长政策。
报告解释称，8月官方制造业采购经理人指数（PMI）回落至51.1，虽仍为今年以来次高点，但其回落幅度录得今年以来最大值，整体反映制造业增长态势放缓。
“从企业规模看，大型企业回落反映稳增长余温渐过，中、小企业指数均录得回落与前期汇丰PMI指数大幅回落一致，反映扶持中小企业的政策措施效果并不持续，”招商证券宏观研究团队在报告中称。
同时，官方PMI中企业生产指数回落1.0个百分点至53.2，新订单指数回落1.1个百分点至52.5，两项总共影响PMI回落0.58个百分点，反映稳增长退潮后总需求不足事实。
反映制造业外贸情况的新出口订单指数和进口指数分别为50.0和48.5，分别比上月回落0.8和0.8个百分点，外需改善趋势放缓，同时进口表现依然无法佐证内需持续回暖；主要原材料购进价格指数则大幅回落1.2个百分点至49.3，和汇丰价格指数反映的情况一致，PPI同比收窄难以维系，7月或是高点。
“分项数据反映稳增长退潮后总需求不足事实，价格指数回落和进口指数大幅下滑无法佐证内需回暖，”招商证券表示。
而和汇丰PMI就业指数回落一致，官方PMI从业人员指数较上月回落0.1个百分点至48.2且仍位于荣枯线下方，上期从业人员指数下滑在市场预期之外，本月继续下滑且逐步接近48的稳增长临界值。
“近期汇丰PMI以及中采PMI就业指数的下滑反映经济合理区间下限再次遭遇挑战，未来汇丰PMI就业指数若下滑至48的临界值下方，或再次触发稳增长政策，”报告称。
汇丰中国PMI终值和官方PMI图表：link.reuters.com/cuq72w
昨日公布数据显示，中国8月官方采购经理人指数(PMI)降至51.1，为连升五个月后首次出现回调，且低于路透调查预估中值51.2；汇丰(HSBC)8月中国制造业PMI终值则为50.2，略低于初值50.3，且创三个月低点。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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