综述：中国官方和财新PMI双创逾两年高点 经济回稳迹象明显但基础不牢

图为2015年8月资料图片，显示北京一家工厂的汽车装配线。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京11月1日 - 生产和新订单回暖、企业预期持续向好，带动中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降，完成全年经济增长目标已无悬念。

但海外经济复苏乏力，出口订单仍处在临界点下方；反映资金紧张、市场需求不足的企业比例仍超过四成，尤其中小企业资金紧张状况还有所加剧；再加上楼市调控影响尚未完全显现，都预示着中国经济回暖基础并不牢固，未来还需要稳增长政策持续支撑，为经济结构调整赢取时间和空间。

“从当前看，积极因素较多，PMI处在较高水平，消费对经济增长作用非常强，消费和服务业平稳增长，将对经济平稳运行起到积极作用，从今年四季度来看，经济有希望处于平稳增长状态，”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称。

他表示，主要分项集体走高，生产指数上涨明显，反映出制造业生产明显回暖，这是受近期市场需求回暖的影响，前期稳增长政策、大量的基建项目提振市场需求，还有近几个月PPP项目正在抓紧落地。他预计今年四季度经济GDP增长可能达到6.8%。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值50.4，并创下2014年7月来最高，当时为51.7；上月为50.4。

10月官方非制造业商务活动指数为54.0，创下2015年12月来最高，当前为54.4;亦高于上月的53.7，延续良好的发展势头。

同日财新/Markit联合公布的中国10月制造业PMI涨至51.2，创2014年7月以来最高水准，且该指数已经连续四个月在50上方运行。上月为50.1。

中国月度官方和财新制造业PMI图表：tmsnrt.rs/2eOi8fe

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，尽管PMI明显上升，但也要看到企业生产经营中仍面临一定困难，由于全球经济复苏乏力，进出口形势依然严峻，10月官方制造业新出口订单指数和进口指数分别为49.2和49.9，均在临界点之下。

“反映资金紧张、市场需求不足的企业比例仍超过四成，尤其是中、小型企业反映资金紧张的状况还有所加剧。”他说。

国家统计局新闻稿显示，分企业规模看，10月大型企业PMI为52.5，比上月微落0.1个百分点，仍为今年第二高点，走势平稳；中、小型企业PMI分别为49.9和48.3，高于上月1.7和2.2个百分点，收缩幅度明显收窄。

中共中央政治局此前召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，将坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。

超预期的PMI数据提振亚洲股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数最新报上涨0.4%，稍早一度触及9月19日以来最低；中国股市沪综指.SSEC也升至平盘上方，早盘收高0.33%。

不过围绕美国大选的担忧情绪仍笼罩市场，外汇市场较为平静，主要货币限于狭幅区间游走，美元指数目前持平在98.41左右，人民币兑美元即期早盘微涨至6.7760元人民币。

**新动能逐渐积聚**

相较9月同比持平的制造业PMI，10月制造业PMI比上月上升0.8个百分点，较大幅度的上升显然与生产和需求的回暖，以及正在转轨换档中的中国经济新动能逐渐聚集有关。

赵庆河解读称，生产指数和新订单指数分别为53.3和52.8，比上月上升0.5和1.9个百分点，均为今年以来的高点。显示生产和市场需求回暖，扩张有所加快。

而且新动能加速聚集，高技术制造业和装备制造业PMI分别为53.7和52.3，比上月提高1.3和0.4个百分点，均为一年以来的新高。其中医药制造业、汽车制造业、电气机械器材制造业、计算机通信及其他电子设备制造业等行业PMI均在52.0以上。

此外，三去一补一降的供给侧结构改革也使得部分传统行业生产经营状况有所改善。化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业等传统行业的生产指数均高于上月，且处于扩张区间。加之价格持续回升，进一步刺激生产，市场信心有所增强。

统计局新闻稿显示，10月制造业者生产经营活动预期指数为58.5，高于上月0.1个百分点，连续4个月上升，市场信心有所增强。

“10月份PMI指数在荣枯线以上明显提高，表明经济增长趋稳态势已较为明朗。除新出口订单、进口指数有所下降外，其余指数均有不同程度提高，表明制造业企业信心普遍回升，生产经营活动趋向全面恢复，”物流与采购联合会特约分析师张立群称。

他认为，尽管对外经济仍存在不确定因素，但预计年内经济增速不会再出现下降。

Markit提供的新闻稿也显示，10月财新PMI新订单指数升至52.6，为2014年7月以来最高水平，受访厂商反映市况向好，客户消费欲望转强；而市场需求转强，带动产出稳健加速增长，当月产出指数创2011年3月以来最高水准。

**企稳基础仍不牢固**

尽管本月PMI增幅超市场预期，但分析人士认为，这并不意味实际经济拐点已经到来，出口前景依然黯淡，国内房地产调控的影响尚未完全显现，“三去一降一补”依然任重道远；未来稳增长将继续依赖积极财政政策，货币政策料维持稳健。

刘学智认为，当前经济企稳不排除房地产提升的作用，但未来几月房地产投资增速恐怕难以维持可观增长，一线城市政策的收紧会影响到增长；另外当前国内工业增长仍面临较大的去查能压力，调控力度加的话，未来工业增长仍存在下行风险。

“目前增长基础仍不是很牢，未来仍存在较大压力和风险，”他说。

Markit提供的新闻稿也显示，当月新业务的增长主要是由于内需转强，月内新接出口订单指数轻微下降，再度落至荣枯线之下，受访厂商表示当月海外客户的需求相对疲弱。

而且财新制造业就业指数已经连续三年处在50下方的萎缩区域，减少用工的受访厂商表示，压缩用工的动机为削减成本、提高效率。官方制造业PMI的就业人员指数10月亦持续位于临界点下方。

与此同时，物流与采购联合会新闻稿称，10月房地产商务活动指数低位徘徊，销售价格指数回落，价格增势放缓，部分城市调控政策效果初显，但仍需关注指数后续变化。

民生银行首席研究员温彬表示，房地产调控后会对未来的投资产生抑制作用，未来投资主要动力恐怕还是要依靠基建投资；下一步要保持政策平稳，加大积极财政力度，货币政策保持稳健基调，要注重融资结构模式的变化。

他预计今年全年经济增速或维持6.7%。但明年仍存下行压力和风险，不确定因素包括美联储12月是否加息、房地产增速是否回落等，这都需要进一步观察。

中国大型投行--中金公司周一发布报告，维持中国2016年实际GDP同比增速6.7%的预测，并将2017年实际增速从6.7%小幅下修至6.6%；该投行预计明年财政政策仍将在稳增长中发挥主要作用，但政策组合可能更着重于提振消费需求，而非投资支出。

报告并认为，短期内中国货币政策可能没有宽松的空间，2017年基准利率将保持不变，但明年下半年央行可能会将七天逆回购利率微降10个基点，并可能下调存款准备金率一次；今年年底美元兑人民币汇率预计在6.78左右，2017年底到6.98附近。（完）