5月汇丰中国制造业PMI终值创四个月高点 经济正企稳但难言触底

路透北京6月3日 - 最新数据显示，中国5月制造业仅小幅萎缩，经济正企稳但难言触底。汇丰中国5月制造业PMI终值创四个月高点，但较初值下调，且连续第五个月低于50.0关口。不过其中新出口订单创49个月高点，新订单亦重返荣枯线。

汇丰(HSBC)周二公布中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.4，高于4月终值48.1，但较初值49.7下修。

该指数暗示制造业萎缩步伐为四个月最小，但年内迄今一直位于荣枯线下方的萎缩区域。

“5月PMI终值证实经济正在企稳，但要说触底还为时尚早，尤其是在房地产行业疲软的情况下。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示。

Markit提供的新闻稿显示，新订单指数在连续萎缩三个月后重返荣枯线水准，新出口订单升幅更大，自上月的48.9大幅升至53.2，重回荣枯线上方并创逾四年高点。

屈宏斌称，新订单指数企稳，同时新出口订单指数录得53.2的高点，但增长动能看似要比初值反映的弱，因产成品库存指数自初值上修。

6月1日公布的官方制造业PMI连续三个月回升并创年内新高，其中新订单指数等主要分项指数升幅明显，预示经济运行进一步向好。5月PMI自前月的50.4升至50.8，新订单指数升1.1个百分点至52.3，为六个月以来最高。

汇丰PMI其它分项数据上，生产指数小幅萎缩，就业分项指数则再度下滑并连续第七个月在荣枯线下方，企业裁员仍在持续，部分是由于企业缩减规模所致。

需求形势改善带动采购活动增加，虽然增幅很小，但是四个月来首次回到荣枯线上方；产出价格指数六个月来首次处在扩张区域，市场形势好转给企业带来提价动力。投入价格指数虽然连续第五个月低于50.0关口，但亦是五个月高点，说明通缩压力温和。

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数据公布后，澳元兑美元 AUD=D4 自数据公布前水准短暂反弹，中国股市沪综指 .SSEC 走高，北京时间9:46，上涨0.48%。

国务院上周五常务会议指出，要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，并加大“定向降准”措施力度，对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

“缺乏持续的成长动能说明需要更加强劲的政策支持。我们预计未来几个月货币政策和财政政策均将逐渐放松。”屈宏斌表示。

本周日和下周初将公布中国5月外贸和通胀数据，届时将为未来经济走势提供更多线索。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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