中国11月汇丰PMI创32个月来新低 政策重点或转向保增长

*11月汇丰中国制造业PMI终值大幅回落至47.7

*创下32个月以来新低,环比降幅亦为三年来最大

*新订单明显减少,拖累制造业产量大幅下降

*制造业运行明显放缓,或将触发全面的政策放松

路透北京12月1日电---汇丰(HSBC)发布的中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值大降至47.7,再次跌回荣枯分水岭之下,并创下32个月以来新低,环比降幅亦为三年来最大.这表明中国制造业运行明显放缓,经济增长担忧情绪渐浓,或促使宏观政策重点转向"保增长".

汇丰新闻稿称,11月内新订单明显减少,减幅为32个月来最大.拖累制造业产量下降,为四个月以来首见,且降速为2009年3月以来最大.产出指数与新订单指数皆创下调查历史(始於2004年4月)最大环比降幅.

"11月PMI显示,中国制造业环境大幅恶化.结合超预期放缓的通胀率来看,预计增长将取代通胀成为中国政府的首要政策关注点,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

"这很可能将触发全面的政策放松,且最早将於年末开始."他说.

为应对欧美债务危机导致的经济下滑风险,中国的货币政策正明确转向宽松.央行周三晚间宣布近三年来首次调降存款准备金率,以期为疲弱的实体经济注入一剂"强心针".中国央行将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.

欲浏览中国11月官方及汇丰PMI图表,请点选链接:(r.reuters.com/kax35s)

**新接出口回升,产出价格下降**

值得注意的是,新接出口业务在11月份不仅继续回升,而且增速为10个月以来最大,与长期平均值大致持平.

屈宏斌认为,随着政策在未来几个月逐步放松,中国明年料仍可达到8%以上的经济增速.

汇丰发布的PMI分项数据并显示,随着原料成本回落,11月中国制造业的平均投入成本出现16个月来的首次下降,且为2009年3月以来最大.

成本下降,制造业厂商因此相应下调产品价格,产出价格亦有明显降幅,为32个月以来最大.

由於产出需求下降,11月采购活动相应减少,结束了此前连续三个月的增长态势.即便如此,供应商的平均供货延误率仍比10月份略有加剧,调查显示主要原因与供应商存货不足有关,还有样本显示泰国洪灾使供应受阻.

而采购库存则在11个月以来首次出现上升,但增幅仅算轻微.

PMI是一个建基於五个单项指标的综合指数,高於50为扩张,低於50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.

中国物流与采购联合会(CFLP)此前发布11月官方PMI,连续第二个月下行,降至49%,逊於此前路透预估中值50.0.[ID:nCN1254796](完)

--发稿 谢衡/尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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