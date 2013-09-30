9月汇丰中国制造业PMI终值大幅下修

8月13日在合肥一家洗衣机企业拍到的制造场景。 REUTERS/Stringer

* 汇丰9月制造业PMI终值创五个月高位

* 和初值相比大幅下修1个点

* 可能是数据采集时点因素带来失真

* 三季度可能仅是一轮“短平快”反弹

* 对四季度增速还需谨慎看待

路透北京9月30日 - 汇丰9月中国制造业PMI终值虽然创下五个月高位，但和初值相比却被大幅下修1个点。分析人士指出这可能和初值数据采集时点落在9月中旬有关，9月上下旬发电增速偏低、而中旬偏高，导致PMI初值略显失真。

他们认为，前期“稳增长”政策对经济的支撑恐怕告一段落，三季度可能仅是一轮“短平快”的反弹，对四季度增速还需谨慎对待。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值下修至50.2，较初值51.2大幅向下调整1个点，仅略高于8月终值50.1。

不过，这仍然是该指数连续第二个月处在荣枯分水岭上方，且为五个月高点，此前曾连续三个月在50下方徘徊。（图表 link.reuters.com/sut43v ）

“9月汇丰PMI初值虽有回升，但由于其采集时点为9月中旬，而9月上、下旬发电增速较低、中旬较高，导致汇丰PMI所反映的经济回升或失真，”海通证券首席宏观债券研究员姜超称。

他指出，9月以来钢、煤、油等主要生产资料价格持续回落，意味着企业补库存动力衰竭；预测9月工业增速从10.4%回落至9.9%，仅与7月大致相当，维持三季度GDP增长7.7%，四季度回落至7.3%的预测不变。

“从克强总理近期‘三不’表态看，稳增长政策对经济的刺激效果已告一段落，”他说。截止9月27日，国内六大集团9月发电耗煤增速为18%，远低于8月的33%及7月的24%，仅与6月相当，意味着9月发电增速出现明显回落。

Markit提供的新闻稿显示，和初值相比，生产及新订单分项指数终值下修幅度较大，尤其生产指数甚至低于8月终值，新订单指数则持平于8月。

唯一称得上“亮点”的是新出口订单指数，终值较初值微幅下修0.1个点至50.7，仍为10个月最高位，且为六个月来首度返回50上方。

汇丰数据公布后，中国股市沪综指.SSEC回吐部分涨幅，最新报上涨0.41%；中国外汇交易中心人民币/美元最新报6.1192元人民币，较上日略涨；对中国经济敏感的澳元/美元应声跌落0.0025美元。

“制造业者重建库存在持续，但仍显得相对缓慢，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道，“经济在政府‘微刺激’下走出谷底，预计政策努力将会持续以支撑经济回暖。”

华创证券预计三季度经济反弹明显，同比增速估计在7.8%，但“这一轮可能仅是‘短平快’的反弹，对四季度经济增速目前还需谨慎对待。”

“此外，只要四季度GDP增速不低于7.1%便可完成全年7.5%的目标，在经济保下限无虞后，未来需关注货币政策取向是否可能微调，”华创证券在研究报告中称。其预计9月工业增速同比增长9.9%，较8月回落0.5个百分点。

中国央行在第三季度例会也表示，在继续实施稳健的货币政策的同时，着力增强政策的针对性、协调性，适时适度进行预调微调。

中国金融市场10月1日-7日逢国庆节假期休市。中国国家统计局定于明日（10月1日）公布9月官方制造业PMI，路透访问分析师预计会续升至51.5。若果真如此，将创下17个月高位。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。