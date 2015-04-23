4月汇丰中国制造业PMI初值降至49.2 为一年低点

路透北京4月23日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年4月PMI初值数据降至49.2，连续第二个月位于荣枯线下方为一年来最低。3月终值为49.6，路透调查预估中值为49.6。

Markit提供的新闻稿并显示，中国4月制造业PMI新订单分项指数降至49.2，亦为连续第二个月低于50且为一年来最低。新出口订单分项指数则反弹至荣枯线上方并创四个月最高。

是次PMI预览数据样本采集期为4月13-21日之间。终值定于5月4日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。