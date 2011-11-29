调查：中国11月官方PMI料在荣枯分水岭徘徊

发改委批复福建汽车和国能新能源纯电动车项目 总投资逾61亿元
路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。
* 公布项: 中国11月官方制造业PMI
* 公布时间: 12月1日(周四)约9:00
* 路透预估中值: 50.0
预估区间: 49.0-51.0 (13家受访机构)
* 历史数据:10月--50.4 9月--51.2, 8月--50.9, 7月--50.7
* 重点关注:
接受路透调查的多数分析师预计,中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)料将在荣枯分水岭线50左右徘徊,显示在出口依然下滑的背景下,诸多不确定性导致制造业发展的动力不足,对中国经济下滑的担忧情绪有所升温.
汇丰之前发布的中国11月制造业PMI初值回落至48.0,受产出指数大跌的拖累,重回荣枯分水岭线50下方,并创32个月来低位,显示中国制造业活动再度大幅放缓.
国泰君安发布的研究报告称,虽然样本、季调处理等方面都存在许多不同,但中国官方PMI和汇丰PMI 走势大致相同.随着汇丰PMI初值创下32个月以来的新低,11月份中国官方PMI指数也很可能重回50的荣枯分界线以下.
"如果今年11月,PMI终值对预览值修正较小,那麽,很可能代表了经济增速的下滑速度在加快.从这个角度上讲,应该将更多的注意力关注到'保增长'上来了."广发证券发布的报告称.
中国宏观调控政策持续显效,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落至5.5%,并创五个月来新低;10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,创一年以来低位.
西南证券首席经济学家王剑辉给出的11月PMI预测值是49.7.他表示,在偏紧的货币政策和季节性因素影响下,11月的制造业景气可能略有回落.
"自去年11月以来,整体景气在政策调控和外部环境制约下已经连续波动下跌,未来1-2个季度内PMI应当围绕着枯荣线上下小幅波动为主."王剑辉说.
*市场影响:
若11月官方PMI仍维持在荣枯分水岭50之上,料将重燃市场对於中国制造业稳步回暖的信心,进而提振对於国内需求向好的乐观预期.这在欧美经济和市场仍然处於低迷窘境之时,无疑会大大提振国际大宗商品市场的信心.
若11月PMI数据如初值所显示那样大幅回落,则将令疲弱的中国股市再度承压;对中国经济颇敏感的国际原油、黄金等大宗商品价格亦将受到冲击,并拖累商品货币如澳元、加元兑美元等,亚洲地区股市也将受到拖累.
中国国内股市沪综指.SSEC周一小幅收高於2,383.034点.目前国内外经济形势,使大盘并不具备上涨基础,投资者亦会选择持币观望,成交低迷的态势应将持续.
以下是各机构给出的10月官方PMI预估详情:
澳新银行 49.7
中金公司 49.8
华融证券 49.9
兴业银行 50.0
ING金融市场 49.5
民生证券 50.2
野村 49.0
平安证券 50.0
苏格兰皇家银行 50.2
国海证券 50.1
西南证券 49.7
湘财证券 51.0
浙商证券 50.0
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中值 50.0
上月 50.4
去年同期 55.2(完)
--发稿 谢衡; 审校 丁淑琴
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