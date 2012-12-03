中国11月官方非制造业PMI升至55.6--国家统计局

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京12月3日电---中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周一公布,中国11月非制造业商务活动指数升至55.6;上月为55.5.
受生产和新订单指数跳升推动,中国官方11月制造业PMI指数升至七个月最高位.最近三个月指数稳步小幅回升,显示经济运行企稳态势进一步巩固.
中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.
非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2012/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月
非制造业PMI 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9
注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴於非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整後的非制造业PMI分类指数.(完)
--发稿 张胜男/李文科; 审校 黄凯
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