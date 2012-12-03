中国11月官方非制造业PMI升至55.6--国家统计局

路透北京12月3日电---中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周一公布,中国11月非制造业商务活动指数升至55.6;上月为55.5.

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴於非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整後的非制造业PMI分类指数.(完)