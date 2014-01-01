中国12月官方制造业PMI回落 经济增长仍存下行压力

2013年11月9日在沈阳拍到的图片。 REUTERS/Stringer

* 12月官方制造业PMI回落至51，不及市场预期

* 仍位于荣枯线之上，显示制造业续保持扩张态势

* 但经济增长仍有一定下行压力

路透北京1月1日 -中国宏观经济先行指标--12月官方制造业PMI较上月出现回落，亦不及此前的市场预期，但仍位于荣枯线之上，显示中国制造业继续保持增长态势，不过经济增长仍面临一定下行压力。

中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）周三联合公布，12月制造业采购经理人指数（PMI）为51，比上月回落0.4个百分点，且该数据低于路透访问分析师预估中值51.2。

“12月份PMI指数出现回落，预示未来经济增长稳中趋降。”物流与采购联合会特约分析师张立群称，综合多项情况，预期未来工业增长率趋降，出口增长率也有可能下降，经济增长仍有一定下行压力。

刊登在物流与采购联合会网站的新闻稿指出，新出口订单指数在5个月来首次回落至50%以内，从11月闭幕的第114届广交会的数据显示，全球市场在未来一段时间内依然面临需求疲软压力，尤其是部分新兴市场的“失速”态势则会更加明显。

不过国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河提到，受西方传统假日部分需求提前释放和中国“春节”临近等因素的叠加影响，12月中国制造业外贸情况的新出口订单指数和进口指数双双回落，说明当月PMI回落带有一定季节性因素，后期走势仍需观察。

此外，在赵庆河看来，12月官方制造业PMI虽然回落，但仍位于50%临界点以上，且已连续15个月位于临界点以上，显示中国制造业继续保持增长态势。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

_________________________________2013年______________________________

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

1月

PMI(%) 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4

刊登在统计局网站的新闻稿显示，同上月相比，12月PMI中生产指数、新订单指数、采购量指数、新出口订单指数和进口指数出有不同程度的回落，惟购进价格指数微升。

此前公布的汇丰12月中国制造业PMI初值初值自前月高位回落至50.5，但仍在50这一荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为中国12月官方制造业PMI各分项详细数据：

12月份 11月份 环比

PMI 51.0 51.4 -0.4

生产指数 53.9 54.5 -0.6

新订单指数 52.0 52.3 -0.3

原材料库存指 47.6 47.8 -0.2

数

从业人员 48.7 49.6 -0.9

供应商配送时 50.5 50.6 -0.1

间

大型企业PMI 52.0 52.4 -0.4

中型企业PMI 49.9 52.2 -0.3

小型企业PMI 47.7 48.3 -0.6 (完)

(发稿 康熙泽; 审校 曾祥进)

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