中国PMI数据不佳重创工业品期货 沪胶暴跌近4%

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海2月20日 -受中国制造业数据疲弱的拖累，国内工业品期货周四全线收挫，其中上海期胶暴跌近4%，逼近本月初所及的四年多低位。库存居高不下，加之宏观面忧虑重燃，令胶价本周初的一波反弹宣告夭折。
受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。
沪胶主力1405合约收盘报每吨15,570元人民币，下跌3.89%。期价在盘初一度小涨，但在上午9时45分汇丰PMI公布后即呈现逐级下行走势。今日沪铜、螺纹钢等工业品亦在10点前后开始扩大跌幅，终场全面收低。
“PMI数据偏弱，抵消了前几天信贷宽松预期引发的乐观情绪，对宏观经济的忧虑又回到了市场。”浙商期货的橡胶分析师宋超表示。
上海期胶本周一曾大涨近5%，因市场认为国内春节后将逐渐改善，加之下游轮胎厂商将逐步入市补库，引发空头回补盘。不过截至周四收盘，期价已完全抹去当日的涨幅。
宋超指出，尽管目前轮胎厂的原料库存处于低位，但大规模采购的迹象仍未出现，橡胶面临的高库存压力难在短期内消化。可关注2、3月份国内收储和东南亚产胶国的产业政策，以及下游补库的动向。目前的价位往上和往下都比较难操作。
同样受到中国数据拖累，东京橡胶期货周四大幅下跌逾4%，需求下降的忧虑触发TOCOM橡胶期约的停损卖盘。
尽管自去年下半年以来，胶价的持续跌势仍未止住，也有部分机构对胶价前景持乐观看法。大宗商品交易商--OlamInternational(OLAM.SI)首席执行官(CEO)SunnyVerghese表示，全球橡胶价格料在未来6-12个月内见底反弹，因中国橡胶库存将在该时间段内逐步消化完毕。(完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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