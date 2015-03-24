3月汇丰中国制造业PMI初值降至11个月最低49.2

路透北京3月24日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年3月PMI初值数据降至49.2，再度跌破50关口并创下11个月低点，2月终值为50.7。路透调查预估中值为50.6。

Markit提供的新闻稿并显示，中国3月制造业PMI新订单分项指数亦跌破荣枯分水岭至49.3，录得2014年4月以来最低；就业指数则连续第17个月低于50，并创下2009年2月以来低点。

是次PMI预览数据样本采集期为3月12-20日之间。终值定于4月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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