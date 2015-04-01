中国3月官方非制造业商务活动指数微降至53.7--统计局

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京4月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，2015年3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至53.7，略低于上月的53.9。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
15年/3月 2月 1月 14年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
非制造业PMI 53.7 53.9 53.7 54.1 53.9 53.8 54.0 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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