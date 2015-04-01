中国3月官方非制造业商务活动指数微降至53.7--统计局

今年中国外贸环境略转好但仍严峻 进出口有望回稳向好--商务部

路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。