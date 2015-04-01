中国3月官方制造业PMI升至50.1 重返荣枯线上方--统计局

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京4月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.1，在连续两个月低于荣枯线后又回升到50关口上方。
路透调查的预估中值为49.7，上月为49.9。汇丰(HSBC)此前发布的中国3月制造业PMI初值创下11个月最低49.2，稍后将发布终值数据。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
----2015年----- ---------------------------2014年----------------------
3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
PMI(%) 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点周四报道，阿里巴巴集团关联企业蚂蚁金服已接近签署一笔35亿美元银团贷款，用于协助收购美国速汇金。