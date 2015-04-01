综述：中国3月两项制造业PMI一升一降 政策托底见效仍需宽松支持

图为无锡一家仓库，工人们穿行在铝锭中间。 REUTERS/Aly Song

作者 侯向明

路透北京4月1日 - 中国企业生产在春节过后回温，推动3月官方制造业PMI回升至荣枯线上方；而汇丰制造业PMI终值再度回落至50关口下方，受就业和新订单拖累。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。

中国统计局数据显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.1，高于路透预估的49.7，此前已连续两个月低于50。而汇丰(HSBC)/Markit联合公布的中国3月制造业PMI终值则为49.6，创三个月低点。

“春节过后，企业集中开工，生产活动有所加快。”统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称。“近期原油等大宗商品价格降幅收窄，一些建筑钢材产品价格出现回升，市场环境的有利因素对企业的生产也带来一些积极影响。”

他补充道，在近期一系列稳增长、调结构、促改革的政策措施利好作用下，企业对未来一段时间的市场预期持乐观态度的比例有所增加。

分项数据显示，3月官方制造业生产分项指数升至52.1，比上月回升0.7个百分点；生产经营活动预期指数亦大幅升至61.3，创一年来最高，反映出企业对国家稳增长的政策效应充满信心。

中国物流信息中心的陈中涛分析称，自2月份以来，PMI指数连续小幅回升，尤其是生产指数、购进价格指数、企业生产经营活动预期指数回升较为明显，显示春节过后企业生产活动恢复加快，市场信心增强，经济运行呈现平稳向好发展。

“结合前两个月的情况来看，今年一季度PMI指数平均为49.9%，略低于去年同期。”陈中涛表示，“二季度随着国家稳增长的着力点持续加力，经济发展中的热点、亮点不断显现，经济运行将由稳中趋缓逐渐走向缓中趋稳、稳中趋升。”

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数据公布后，中国股市震荡上行。北京时间11：20，上证综指.SSEC升0.9%。同时，受官方PMI好于预期的推动，澳元兑美元触及盘中高点0.7664。

面对经济下行压力的加大，政府接连出台货币与财政政策共同助力稳增长。央行自去年11月以来已两次降息，今年2月普降存款准备金率，与公开市场操作一起，有效调节资金供给，进一步增强金融机构支持结构调整的能力。

对于一直以来中国经济的支柱产业--房地产市场亦迎来全面松绑。央行和财政部等多部委最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。

**需求依然不足**

不论是官方PMI还是汇丰PMI，预示需求状况的新订单和新出口订单两大分项的表现均乏善可陈。需求依然低迷不振，制造业压力犹在，经济下行趋势不改，政策宽松力度需要加大。

“3月PMI反弹至50.1，我们认为政府托底经济的力量偏多一些，这体现在生产指数出现较快扩张，达到52.1，其中大型企业的生产指数增加更多，达到54.5。”浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳说，“但这并不意味着经济的企稳。”

他并称，需求方面，新订单和新出口订单均有所回落，反映市场需求依然不足；此外美国经济复苏节奏放缓，也使出口至多平稳增长，“预计未来降息、降准等货币宽松也已箭在弦上。”他维持一季度GDP增速跌破7%的判断。

分项数据显示，3月官方制造业PMI新订单分项下滑至50.2，新出口订单更是连续六个月低于50；汇丰PMI终值新订单分项则三个月来首次跌破荣枯线，新出口订单亦连续第二个月位于50下方。

摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊在点评报告中亦认为，3月份统计局PMI虽然已经是1月触底之后的连续第二个月反弹，但指数的改善主要是由季节性开工所带动的，且反弹的力度依旧偏弱。

“这说明实体经济回暖速度依旧较慢，未来政策宽松的必要性依旧较高。”他说，“目前来看房地产投资对经济增长的拖累依旧没有改观，而基建投资对经济增长拉动的边际效应也在下降。因此要防止经济增长失速并为经济改革提供相对稳定的环境，政府必须加大政策宽松的力度。”

该券商亦认为一季度GDP增速存在跌破7%的风险，并预计央行会在年内下调基准利率2-3次，并适时下调存准率。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露日前表示，价格和先行指标均表明中国经济一季度“破7”的可能性很大，要高度关注通缩；货币政策和财政政策均面临较大压力，真正的稳健很难守住。

中国国家主席习近平在博鳌论坛上称，中国经济体量大、韧性好、潜力足、回旋空间大、政策工具多，现在增长7%左右的经济增量已相当可观。

此外，统计局同时发布的3月份非制造业商务活动指数较上月小幅回调0.2个百分点至53.7，零售、餐饮等行业节后短暂回调成为指数回落的主因，但多数行业指数的表现反映出市场发展逐步好转，积极因素正在释放，非制造业继续保持平稳较快增长格局。（完）

(审校 黄凯)

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