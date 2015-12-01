中国PMI再度下跌 从业指数持续下滑需关注--摩根士丹利华鑫

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月1日 - 摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊周二撰写的报告称，PMI指数重新下跌，大型企业PMI指数已经连续3个月维持在50的枯荣线之上，复苏趋势良好；相反中型和小型企业PMI指数继续恶化，这说明目前以拉动基建为主的稳增长政策依然只能惠及部分大型国有企业，而广大中小企业依然面临巨大的困难。
报告称，“就业人员”指数已经是连续第五个月持续下滑，就业作为滞后的经济指标已经逐步开始反映经济增长低迷的现实。鉴于中央稳增长背后的大逻辑是为了保就业，我们认为政府会密切关注就业形势的发展方向，由此相机抉择的调整稳增长政策的力度。
以下为报告全文：
PMI指数重新下跌：昨天晚上IMF会议决议把人民币纳入SDR,虽然这可以被视为人民币国际化进程中的阶段性成果，但我们认为对此不宜过度解读。从之前日本和德国本币国际化进程的经验比较来看，国内经济的稳健运行和良性发展才是本币国际化重要前提。
今天公布的11月制造业采购经理人指数，该指数在上个月持平于49.8之后又重新下行，下跌0.2百分点至49.6。分企业规模看，大型企业PMI指数已经连续3个月维持在50的枯荣线之上，复苏趋势良好；相反中型和小型企业PMI指数继续恶化，在11月分别跌至48.3和44.8，创2012年2月有观测值以来的新低。这说明目前以拉动基建为主的稳增长政策依然只能惠及部分大型国有企业，而广大中小企业依然面临巨大的困难。
采购经理人分项指数全面回落：11月份制造业PMI中“生产指数”从上个月的52.2回落至51.9。作为反映国内/海外需求面的重要指标 “新订单指数”和“新出口订单指数”在11月份双双继续回落，特别是反映国内需求的“新订单指数”再次跌破50枯荣线说明未来经济复苏的压力依旧很大。而“产成品库存”和“原材料库存”指数的下行则说明制造业企业在未来需求改善前景不明朗的情况下继续维持“去库存”的态势。“原材料购进价格”指数在全球大宗商品价格持续低迷的背景下继续下行，这说明国内依然在积累输入性通缩压力。
“就业人员”指数已经是连续第5个月持续下滑，就业作为滞后的经济指标已经逐步开始反映经济增长低迷的现实。鉴于中央稳增长背后的大逻辑是为了保就业，我们认为政府会密切关注就业形势的发展方向，由此相机抉择的调整稳增长政策的力度。
中长期转向供给侧改革，短期加强需求端管理：虽说中长期内中国经济转向供给侧改革是大势所趋，但短期内为了避免经济增长失速和失业率上升，三驾马车的需求端管理依然不可放松。在政策层面，依然要维持货币和财政的“双宽”来确保政策的连续性和稳定性以拉动基建投资为核心的固定资产投资，同时配合减税等手段来刺激和培养新的消费热点。（完）
(整理 沈燕; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。