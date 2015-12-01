中国PMI再度下跌 从业指数持续下滑需关注--摩根士丹利华鑫

路透北京12月1日 - 摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊周二撰写的报告称，PMI指数重新下跌，大型企业PMI指数已经连续3个月维持在50的枯荣线之上，复苏趋势良好；相反中型和小型企业PMI指数继续恶化，这说明目前以拉动基建为主的稳增长政策依然只能惠及部分大型国有企业，而广大中小企业依然面临巨大的困难。

报告称，“就业人员”指数已经是连续第五个月持续下滑，就业作为滞后的经济指标已经逐步开始反映经济增长低迷的现实。鉴于中央稳增长背后的大逻辑是为了保就业，我们认为政府会密切关注就业形势的发展方向，由此相机抉择的调整稳增长政策的力度。

以下为报告全文：

PMI指数重新下跌：昨天晚上IMF会议决议把人民币纳入SDR,虽然这可以被视为人民币国际化进程中的阶段性成果，但我们认为对此不宜过度解读。从之前日本和德国本币国际化进程的经验比较来看，国内经济的稳健运行和良性发展才是本币国际化重要前提。

今天公布的11月制造业采购经理人指数，该指数在上个月持平于49.8之后又重新下行，下跌0.2百分点至49.6。分企业规模看，大型企业PMI指数已经连续3个月维持在50的枯荣线之上，复苏趋势良好；相反中型和小型企业PMI指数继续恶化，在11月分别跌至48.3和44.8，创2012年2月有观测值以来的新低。这说明目前以拉动基建为主的稳增长政策依然只能惠及部分大型国有企业，而广大中小企业依然面临巨大的困难。

采购经理人分项指数全面回落：11月份制造业PMI中“生产指数”从上个月的52.2回落至51.9。作为反映国内/海外需求面的重要指标 “新订单指数”和“新出口订单指数”在11月份双双继续回落，特别是反映国内需求的“新订单指数”再次跌破50枯荣线说明未来经济复苏的压力依旧很大。而“产成品库存”和“原材料库存”指数的下行则说明制造业企业在未来需求改善前景不明朗的情况下继续维持“去库存”的态势。“原材料购进价格”指数在全球大宗商品价格持续低迷的背景下继续下行，这说明国内依然在积累输入性通缩压力。

“就业人员”指数已经是连续第5个月持续下滑，就业作为滞后的经济指标已经逐步开始反映经济增长低迷的现实。鉴于中央稳增长背后的大逻辑是为了保就业，我们认为政府会密切关注就业形势的发展方向，由此相机抉择的调整稳增长政策的力度。

中长期转向供给侧改革，短期加强需求端管理：虽说中长期内中国经济转向供给侧改革是大势所趋，但短期内为了避免经济增长失速和失业率上升，三驾马车的需求端管理依然不可放松。在政策层面，依然要维持货币和财政的“双宽”来确保政策的连续性和稳定性以拉动基建投资为核心的固定资产投资，同时配合减税等手段来刺激和培养新的消费热点。（完）