焦点：中国制造业持续分化调整 就业连降数月凸显稳增长紧迫性

图为上海临港工业园内一家工厂内的工人们。 REUTERS/Aly Song

作者 乔艳红

路透北京12月1日 - 受内外需不振、北方地区天气寒冷进入工业淡季等影响，中国11月官方制造业PMI跌至逾三年低点，尤其就业指数连月持续下滑反映经济增长低迷的现实。为了稳增长也即是保就业，预计政府将相机抉择调整政策力度，并加大供给侧改革。

细查制造业PMI分项可以看出，中小企业下行压力加大，传统及高耗能行业下降明显，是拖累制造业PMI小幅下行的主力；而制造业多数行业仍保持回升，装备制造业回升明显，消费品和高技术行业保持活跃，大型企业经营基本稳定，制造业分化调整持续进行中。

与此同时，非制造业保持较快增长态势，互联网以及网络消费等新兴热点对服务业支撑作用越发明显。GDP中服务业占比不断扩大的趋势已经形成，其对稳定经济的作用正不断增强。

“11月疲软态势延续，经济仍在探底。目前经济仍在底部运行，企稳还要靠政策发力。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。

他预计，货币政策方面，短期流动性仍面临新股发行、传统季节性因素和美联储加息的负面因素扰动，央行公开市场操作、SLF等资金投放可能会逐步适度加码，以平稳年末的资金面；财政政策方面，在收入增长放慢的同时增支压力加大，预计财政赤字率有望提高到3%左右。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊称，目前以拉动基建为主的稳增长政策依然只能惠及部分大型国有企业，而广大中小企业依然面临巨大的困难。

而“就业人员”指数已是连续第五个月持续下滑，就业作为滞后指标已经逐步开始反映经济增长低迷的现实，鉴于中央稳增长背后的大逻辑就是为了保就业，预计政府会密切关注就业变化，相机抉择调整政策力度。

中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）周二联合公布，11月中国制造业采购经理指数（PMI）降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2；12个分项指数环比皆下降，其中新出口订单、积压订单和生产预期指数降幅超过1个百分点；就业指数降至47.6，自今年5月以来持续下行。（图表 reut.rs/21q528x ）

财新/Markit同日公布11月中国制造业PMI则小幅回升至48.6，但仍是连续第九个月处在荣枯线下方；其中，就业指数已经连续25个月处在萎缩区域。

“主要原因在于冬季是中国经济活动传统淡季，投资需求和出口需求持续回落，制造业供求两端均呈现下滑趋势。”招商证券宏观分析师张一平称。

他指出，总的来看传统产业生产经营仍面临较大困难，但非制造业PMI加快表明结构转型期服务业对稳定经济作用不断增强，而且高技术制造业、消费品制造业PMI明显高于制造业总体水平，也说明供给侧改革大有可为。

国家统计局和CFLP同日并公布，11月中国非制造业商务活动指数升至53.6，为四个月高点；其中，受“双十一”促销活动等影响，邮政快递和仓储配送等物流行业运行明显加快。

**制造业持续分化调整**

小企业下行压力有所加大，及传统行业和高耗能行业下降明显，是导致当前制造业小幅下行波动的主因。未来一方面要对传统增长动力进一步挖掘，优化“存量经济”，另一方面要加快培育新兴力量，发展“增量经济”。

数据显示，分企业规模看，11月大型企业PMI为51.2%，比上月上升0.2个百分点，在扩张区间呈现企稳走势；中、小型企业PMI为48.3%和44.8%，分别比上月下降0.4和1.8个百分点，继续低于临界点。

其中，小企业下行压力有所增加，临近年底小企业接单更为困难，11月小企业新订单指数下降4个百分点至41.7，为近年来最低点；生产活动也进一步收缩，生产指数下降2.2个百分点至44.8；生产经营活动预期指数下降7.6个百分点。

从21个行业大类来看，11月7个大类下降，14个大类保持回升。高耗能行业PMI指数较上月下降近2个百分点，低于制造业整体水平7个百分点以上；其中非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业降幅分别为5.9和3.2个百分点，纺织业下降3.4个百分点，石油加工及炼焦业下降7.6个百分点。

但装备制造业PMI回升明显，连续三个月保持在50%以上，11月升幅为0.7个百分点；高技术产业、消费品行业均保持蓬勃发展势头，PMI指数高于制造业整体水平3个百分点以上。

“整体来看，当前制造业处在分化调整、优化升级阶段。传统产业加快调整，新兴产业在孕育中成长。”中国物流信息中心陈中涛评价称，“在目前阶段，宏观调控应由需求侧刺激转向供给侧改革，在原有增长机制和主导产业衰退的同时，加快培育影响面广、带动作用强的新主导产业，释放潜在供给增长潜力。”

章俊则表示，虽说中长期内中国经济转向供给侧改革是大势所趋，但短期内为了避免经济增长失速和失业率上升，三驾马车的需求端管理依然不可放松。

**非制造业保持较快增长**

在制造业回落的背景下，服务业较快发展已成为稳定经济的主要动力。金融业回升有利于年底服务业平稳运行，网络消费催生邮政快递业明显回升，基础设施建设活动亦延续较快增长态势。

从服务业角度来看，充分挖掘新的消费热点形成持续推动力，也是稳增长的重要保证。

“非制造业PMI和制造业PMI一升一降，‘新中国’和‘旧中国’有不同决定因子和未来。”九州证券全球首席经济学家邓海清评价称，“一方面显示代表中国转型升级未来方向的‘新中国经济版图’向好趋势很确定，另一方面传统制造业‘旧中国经济版图’下行压力依然未能根本逆转。”

他认为，GDP中服务业占比不断扩大趋势已经形成，未来看中国经济不能停留在只看制造业的阶段。

CFLP新闻稿显示，1-11月服务业商务活动指数均值52.6，高出制造业PMI同期均值2.7个百分点；同期，邮政快递业的商务活动指数均值在60以上，较去年同期上升1.6个百分点。

与此同时，11月金融服务业的商务活动指数和新订单指数均结束回落走势，环比双双回升，其中银行业、保险业和资产市场服务业PMI环比均有明显回升。

CFLP副会长蔡进评价称，服务业继续向好，电信、互联网等新兴服务业持续活跃；“双十一”催生邮政快递业活动明显上升，网络消费仍保持较快发展趋势，成为引领消费增长的亮点，金融业活动回升也有利于经济平稳运行。

“临近年底，节日消费预期将继续拉动居民消费热情，以消费为主导的服务行业具备继续拉升基础。”他说。（完）