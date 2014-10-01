中国9月官方制造业PMI与上月持平 经济增长仍存下行压力（更新版）

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路透北京10月1日 - 受生产指数小幅上升和订单类指数下降影响，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 与上月持平，反映去库存活动还在发展，企业信心偏低，经济增长仍存在一定下行压力。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布9月官方PMI为51.1%，与上月持平。路透调查中值为51.0。

“9月份PMI指数与上月持平，且保持在50%的荣枯分界线以上，预示未来经济平稳增长的基本态势不会改变。”物流与采购联合会特约分析师张立群在解读数据时称。

他并指出，生产指数小幅上升，预示9月份工业增长率呈恢复趋势；订单类指数下降，产成品、采购量、购进价格等指数回落，反映去库存活动还在发展，企业信心偏低，经济增长仍存在一定下行压力。

统计局新闻稿显示，生产指数为53.6%，比上月上升0.4个百分点。新订单指数为52.2%，比上月回落0.3个百分点。从出口来看，新出口订单指数为50.2%，比上月上升0.2个百分点。

“但从PMI来看，经济运行当中仍有一定的下行压力。9月份PMI指数走势仍然偏弱。从历史同期来看多表现为上升，本月只是止降转平。”中国物流信息中心的陈中涛分析数据称。

他并指出，特别是新订单指数连续两个月下降，再次回落到去年同期水平以下；购进价格指数经历连续4个月回升后，最近两月下降，又降至50%以内，需要引起关注。另外，在多种扶持政策相继推出以后，小企业PMI指数依然低位下行。从这些情况来看，经济回稳基础仍需巩固。

民生证券宏观研究团队指出，9月官方PMI显示经济短期下行压力有所缓解，但弱于预期。房地产下行，私营部门投资疲弱（信用风险频发下银行对其信用主动收缩）是主因。房贷放松或致房地产销售短期企稳，定向稳增长措施仍会延续，预计经济短期企稳的概率增加，但反弹的高度有限。四季度经济将持平或略高于三季度。

从12个分项指数来看，同上月相比，生产、新出口订单、原材料库存和供应商配送时间指数上升；从业人员指数持平；其余新订单、在手订单、进口、原材料购进价格和经营活动预期指数下降。其中，原材料购进价格和经营活动预期指数下降幅度较大，均为1.9个百分点。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

---------------2014年------------------ ----------2013年-----------

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

PMI(%) 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1

稍早公布的汇丰9月中国制造业PMI终值小幅向下修正，受产出和新订单指数下修拖累。虽然和上月终值持平，但依然表明制造业面临下行压力，需要更多宽松政策支持。(Full Story) (完)

(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)

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