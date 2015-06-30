财新传媒8月起接替汇丰与Markit合作发布中国PMI指标

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透北京6月30日 - 中国财新传媒周二宣布获得Markit公司编制的PMI（采购经理人指数）在中国的冠名权，财新中国PMI将于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。
汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)和金融信息公司Markit Ltd MRKT.O此前双双对路透表示，汇丰将不再与Markit合作发布中国PMI，从而结束了五年的合作关系。
财新网站刊文称，财新传媒同时宣布与Markit建立战略合作伙伴关系，未来将在金融数据等领域开展更深入的合作。
Markit编制的PMI覆盖全球30多个国家和地区，是业内最权威的PMI之一，也是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一。
Markit近日还发布了其他新的冠名机构，其中包括日经（Nikkei）冠名除中国以外亚太地区的10个PMI，以及阿联酋银行（Emirates NBD）冠名沙特阿拉伯、阿联酋、埃及和迪拜PMI。
现行的汇丰/Markit PMI调查对象集中于中小企业，而官方PMI反映的主要是大型企业尤其是国有企业的活动。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。