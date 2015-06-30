财新传媒8月起接替汇丰与Markit合作发布中国PMI指标

路透北京6月30日 - 中国财新传媒周二宣布获得Markit公司编制的PMI（采购经理人指数）在中国的冠名权，财新中国PMI将于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。

汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)和金融信息公司Markit Ltd MRKT.O此前双双对路透表示，汇丰将不再与Markit合作发布中国PMI，从而结束了五年的合作关系。

财新网站刊文称，财新传媒同时宣布与Markit建立战略合作伙伴关系，未来将在金融数据等领域开展更深入的合作。

Markit编制的PMI覆盖全球30多个国家和地区，是业内最权威的PMI之一，也是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一。

Markit近日还发布了其他新的冠名机构，其中包括日经（Nikkei）冠名除中国以外亚太地区的10个PMI，以及阿联酋银行（Emirates NBD）冠名沙特阿拉伯、阿联酋、埃及和迪拜PMI。

现行的汇丰/Markit PMI调查对象集中于中小企业，而官方PMI反映的主要是大型企业尤其是国有企业的活动。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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