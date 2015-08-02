中国7月官方非制造业商务活动指数微升至53.9 创五个月新高

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京8月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，7月官方非制造业商务活动指数微升至53.9，继续高于临界点，并创出五个月来新高。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
15年/7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14年/12月 11月 10月 9月 8月 7月
非制造业PMI 53.9 53.8 53.2 53.4 53.7 53.9 53.7 54.1 53.9 53.8 54.0 54.4 54.2
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。