中国8月官方制造业PMI降至49.7 创三年低点--国家统计局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏
观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，为半年来首
次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2。
路透调查的预估中值为49.7。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
_________________2015年__________________ ____________2014年__________
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
PMI(%)49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1
以下为物流与采购联合会提供的8月PMI分项数据详情：
指标 2015年8月份指数 2015年7月份指数 比上月
PMI 49.7 50 下降
生产指数 51.7 52.4 下降
新订单指数 49.7 49.9 下降
新出口订单指数 47.7 47.9 下降
积压订单指数 44.6 44 上升
产成品库存指数 47.2 47.4 下降
采购量指数 49.4 50.3 下降
进口指数 47.2 47.8 下降
购进价格指数 44.9 44.7 上升
原材料库存指数 48.3 48.4 下降
从业人员指数 47.9 48 下降
供应商配送时间指数50.6 50.4 上升
生产经营活动预期指数 54.1 52.9 上升
财新传媒此前公布的8月中国制造业PMI初值数据续降至47.1，创近六年半低位，且已连
续六个月处在荣枯线下方。其终值数据将于今日稍晚北京时间9:45公布。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。
通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。