中国8月官方制造业PMI降至49.7 创三年低点--国家统计局

路透北京9月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏

观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，为半年来首

次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2。

路透调查的预估中值为49.7。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_________________2015年__________________ ____________2014年__________

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

PMI(%)49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1

以下为物流与采购联合会提供的8月PMI分项数据详情：

指标 2015年8月份指数 2015年7月份指数 比上月

PMI 49.7 50 下降

生产指数 51.7 52.4 下降

新订单指数 49.7 49.9 下降

新出口订单指数 47.7 47.9 下降

积压订单指数 44.6 44 上升

产成品库存指数 47.2 47.4 下降

采购量指数 49.4 50.3 下降

进口指数 47.2 47.8 下降

购进价格指数 44.9 44.7 上升

原材料库存指数 48.3 48.4 下降

从业人员指数 47.9 48 下降

供应商配送时间指数50.6 50.4 上升

生产经营活动预期指数 54.1 52.9 上升

财新传媒此前公布的8月中国制造业PMI初值数据续降至47.1，创近六年半低位，且已连

续六个月处在荣枯线下方。其终值数据将于今日稍晚北京时间9:45公布。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。

通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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