中国4月官方PMI显示经济惯性复苏 但下行压力不容忽视

路透北京5月1日 - 中国基建投资加快和房地产市场回暖惠及制造业，4月官方制造业PMI连续第二个月处于扩张区间，与之相关的服务业4月亦表现活跃，支撑服务业PMI持于高位，不过制造业PMI自上月高点回落且不及市场预期，预示中国经济尽管春节后进入回暖通道，下行压力仍不容忽视。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI微降至50.1，低于路透调查预估中值50.4，以及上月的50.2。

其中，生产指数环比微落0.1个百分点至52.2，位于临界点以上，表明制造业生产继续保持增长态势；新订单指数环比虽回落0.4个百分点，但连续两个月位于临界点以上，表明制造业市场需求延续扩张态势。

不过，从业人员指数47.8，比上月下降0.3个百分点，连续47个月低于荣枯线，用工萎缩加剧，制造业企业用工量减少。

统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，制造业PMI连续两个月处于扩张区间，走势平稳。受投资回升、房地产回暖以及基础设施建设加快推进等因素影响，制造业生产连续扩张；市场需求则延续温和回升态势。但他同时指出，由于国际环境的不确定性及市场的不稳定因素较多，中国经济下行压力依然较大。

“一季度在整体投资好转的情况下，但制造业投资仍有所回落，也会影响制造业生产的进一步回升。”赵庆河表示。

从分项数据看，4月制造业新出口订单指数和进口指数双双回落，进口指数再次回落到收缩区间，表明制造业进出口仍面临较大困难。从业人员指数在临界点下方小幅回落0.3个百分点，表明就业压力有所加大。

德国商业银行中国经济学家周浩认为，制造业PMI数据有些让人失望。“从某种角度看，这暗示了近期对中国经济过度乐观了，3月数据的改善是暂时性的。”

他指出，市场应该认识到，中国政府并不希望看到房地产市场过热，因为这种旧增长模式是不可持续且长期有害的。而近来收紧流动性，以及关于放慢信贷投放的传言证实了政策立场，即中国不希望破坏改革进程，也不希望在全球经济放缓时担当救世主的角色。

“回到现实，中国不太可能出现U形复苏，尤其在美国和亚洲最近经济数据低迷的情况下。”周浩表示，从政策上看，货币政策总体上仍会保持一定力度，而其他政策，如有针对性收紧房地产政策未来也有可能。

民生证券宏观团队的管清友、朱振鑫认为，二季度经济惯性复苏，夯实市场底部，但向上仍需改革催化。总体看，主因项目（开工）和资金（信贷）大幅反弹之后，经济反弹仍有惯性，但本次反弹显示出明显的政策依赖性。从微观情况来看，企业仍存在疑虑，如果政策刺激能够延续，企业将逐步向主动补库存转变，推动经济继续改善。

对商品市场来说，叠加流动性扩张之下的资产泡沫化倾向，原材料价格易涨难跌，通胀仍将高位运行，货币政策难有大动作，仍以相机对冲为主。对股票市场来说，政策层仍将维持经济通胀汇率三“稳”的有利基本面，但高估值的障碍之下，资金似乎并不买账，系统性行情仍需要改革催化。

中国国家主席习近平近期表示，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多。在当前经济下行压力加大、社会问题矛盾增多的情况下，尤其要履行好保基本、保底线、保民生的兜底责任。要实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持人民币汇率基本稳定，逐步形成以市场供求为基础双向浮动有弹性的汇率运行机制。

**服务业继续扩张**

周日统计局并公布非制造业PMI数据显示，非制造业商务活动指数自上月的53.8降至53.5，持续位于扩张区间，表明非制造业继续保持增长态势，但增速略有减缓。

赵庆河指出，分行业看，装卸搬运及仓储、铁路运输、水上运输、住宿、电信互联网软件、旅游等行业表现较为活跃，企业业务总量增长较快。批发、道路运输、餐饮、保险、居民服务及修理等行业商务活动指数低于临界点，企业业务总量有所减少。

从投资情况看，一季度服务业投资增速高于全部投资水平，占比持续提高，服务业市场信心保持稳定。

基建和房地产投资回暖也支持了服务业的扩张。建筑业商务活动指数为59.4，比上月上升1.4个百分点，连续两个月回升，企业在施工黄金季节生产活动进一步加快。建筑业业务活动预期指数为66.7，比上月上升3.0个百分点，升至新高，表明企业对未来市场信心较强。

数据还显示通胀压力有所上升。从制造业分项看，赵庆河指出，由于近期市场预期向好，原材料采购价格进一步回升。主要原材料购进价格指数为57.6，比上月上升2.3个百分点，为近两年新高。其中，钢铁、有色、化工等行业生产资料价格近期上涨幅度较大。

民生证券指出，原材料购进价格升至57.6，前值55.3，创2011年6月以来新高，短期通胀仍有上行压力。年初至今钢铁、原油、化工等生产资料价格上涨凶猛，其中螺纹钢上涨55%、原油上涨30%、铁矿石上涨46%。

分企业规模看，大型企业PMI为51.0，比上月回落0.5个百分点，继续处于扩张区间；中型企业PMI为50.0，比上月上升0.9个百分点，位于临界点；小型企业PMI为46.9，比上月下降1.2个百分点，持续低于临界点。

中国工信部近日表示，一季度中国工业经济运行出现一些积极变化迹象，仍面临不少困难和挑战。商务部新闻发言人沈丹阳则表示，3月出口反弹主要是因为春节带来的季节性因素和去年同期基数偏低，调研显示逾半数企业认为外贸形势更加严峻，全年外贸形势依然不容乐观，外需持续低迷的情况没有根本改善。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

______2016年______ ___________________2015年__________________

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 PMI(%)50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1

以及过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

16年/4月 3月 2月 1月 15年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 非制造业PMI 53.5 53.8 52.7 53.5 54.4 53.6 53.1 53.4 53.4 53.9 53.8 53.2 53.4 （完）

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