中国官方制造业PMI回落至50.1 经济下行压力加大

* 官方6月制造业PMI降至50.1,接近于路透调查预期的50

* PMI各主要分项指数均回落

* 未来经济有下行压力

路透北京7月1日 - 中国6月官方制造业PMI回落至荣枯线附近，各项主要指标均有下滑，与汇丰PMI呈现相似趋势，预示中国经济面临更大的下行压力，二季度经济增长恐难乐观。

“6月份PMI指数回落，而且主要指标普遍回落，表明未来经济有一定下行压力。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群评价称。

不过他也指出，综合来看，经济增长仍然在趋稳过程中。他分析称，PMI绝对值仍然在50%临界点以上；1-5月份投资、消费增长大体平稳，剔除热钱扰动因素，出口实际增速也未大幅下滑；库存水平是历史低位，进一步下降空间有限。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.1，与2月一致，但略微高于路透稍早调查预估中值50。

各项指标均有不同程度回落，其中生产指数、新订单指数、新出口订单指数降幅超过1个百分点，进口、生产经营活动预期指数等回落幅度超过2个百分点。

下表为各月制造业采购经理指数(PMI): 图表请点击 link.reuters.com/vym39t

___________2013年__________ _______________________2012年________________

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

7月 6月

PMI(%) 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2

稍早汇丰(HSBC)/Markit联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至48.2，创九个月最低位，连续第二个月位于临界点50下方；低于初值48.3和5月终值49.2。

在官方数据分项中，大型企业PMI指数高于50，为50.4；中、小型企业PMI指数低于50，分别为49.8和48.9，与汇丰制造业表现类似，凸显中小企业仍处困境之中。

据物流采购联合会提供的新闻稿，新订单指数比上月回落1.4个百分点至50.4；就业情况仍然疲软，从业人员指数继续位于50下方且较上月下降0.1个百分点。购进价格指数则在50下方的略降，生产经营活动预期指数回落，表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持乐观态度的比例继续下降。

在一季度GDP增速创下7.7%的低位后，中国经济不但未有明显改善，最近包括5月宏观数据以及6月PMI等先行指标均显示，二季度经济可能更为逊色。

而且，中国对影子银行的监管也进一步升级，尽管6月流动性困局加深，但央行一反常态未立即施以援手，银行间市场隔夜及七天质押式回购利率一度创出历史新高，国务院和央行相继强调金融资源配置要“用好增量、盘活存量”，传递出调结构的决心。近来的流动性紧张令市场对中国经济增长前景更为悲观。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。(完)

以下为官方6月制造业PMI分项一览：

指标 2013年6月份 2013年5月份 比上月

指数 指数

PMI 50.1 50.8 下降

生产指数 52.0 53.3 下降

新订单指数 50.4 51.8 下降

购进价格指数 44.6 45.1 下降

原材料库存指数 47.4 47.6 下降

从业人员指数 48.7 48.8 下降

供应商配送时间指数 50.3 50.8 下降

生产经营活动预期指数 54.1 56.3 下降

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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