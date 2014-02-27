调查：中国2月官方制造业PMI料降至八个月低位

* 公布项: 中国2月官方制造业PMI

* 公布时间: 3月1日(周六)约9:00

* 路透预估中值: 50.1

* 预估区间: 49.5-50.6

* 历史数据: 1月--50.5；12月--51.0；11月--51.4

路透综合12位分析机构预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计将降至50.1，为连续第三个月下滑，且为去年6月以来最低水准。

分析人士认为，去年年中开始的一轮补库存动力已减弱，需求端上行乏力，1月的诸多指标已显现经济增长放缓迹象，预计今年一季度经济呈现稳中略降的走势。

“从高频数据看，2月需求端和生产端景气均有所回落。”兴业银行首席经济学家鲁政委等在预测报告中分析表示，需求端看，春节期间消费增速创2005年历史数据公布以来新低，投资建设行为有所减速，水泥、钢材等主要生产资料价格大幅回调、库存上升，节后出口货量大幅萎缩。

生产端方面，因终端需求疲软，库存大幅攀升，钢价回调、被动上行的库存都可能抑制厂商2月中、下旬的生产积极性。

稍早公布的汇丰2月制造业PMI初值已暗示制造业开始放慢步伐，受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，该数值在萎缩区间续降至48.3，并创下七个月来最低水准。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

2014年________________________________2013年______________________________

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%) 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4

从近期公布的多项数据看，除1月外贸意外强劲之外，PMI，PPI等反映出来工业领域的状况并不乐观，仍面临通缩和产能过剩等压力。

国家信息中心近日发布经济预测分析称，去年中国经济稳中有进的发展态势和积极因素会继续发挥作用，经济体制改革也将为经济发展注入新动力。与此同时，产能过剩、财政金融潜在风险、房地产泡沫等问题继续积累，经济存在下行压力。初步预计，一季度GDP将增长7.5%左右，CPI将上涨2.4%左右。

国家发改委宏观经济研究院副院长王一鸣周三也在人民日报撰文称，2014年经济下行压力依然不小，要保持继续向好，就要重视从增强经济发展的内生动力入手，把稳增长、调结构、促改革有机结合起来，实现更高效率、更高效益的经济增长。

备受关注的中国“两会”（全国人大和政协会议）将在3月初召开，届时预计将公布今年多项经济增长目标以及全面深化改革的计划，有分析预计2014年的经济增长目标定在7.5%左右，总理李克强的“合理区间”论可能也会涉及。亦有分析人士指出，在强调结构调整弱化GDP考核之时，GDP增长目标可以不提，或以区间形式出现。

中共中央政治局本周一召开会议讨论两会政府工作报告时表示，尽管今年发展面临形势依然错综复杂，但中国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，新型工业化、城镇化持续推进，区域发展回旋余地很大，今后一个时期中国保持经济中高速增长具有良好基础。

汇丰中国2月制造业PMI终值定于3月3日公布。而1-2月的投资、消费和工业生产数据将于3月13日合并公布。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的2月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

____________ ________

Forecast 50.1

巴克莱 50.3

西班牙对外银 50.3

行

中银国际 50.0

东方汇理银行 49.5

花旗 50.1

海通证券 50.1

兴业银行 50.2

ING金融市场 50.0

法兴银行 50.0

渣打银行 50.6

浙商证券 50.3

________ ________

路透中值 50.1

上月 50.5

(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。