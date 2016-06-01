综述：中国5月PMI显示经济动能边际减弱 但尚不足以触发新宽松节点

作者 宿泱韫

路透北京6月1日 - 最新公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。

分析人士指出，考虑到短期经济下行压力尚不大，二季度经济增速仍有望接近一季度水准，而决策层最近也强调了供给侧改革的必要性和迫切性，短期政策宽松稳增长的必要性并不大。

“经济边际减弱，但还不到触及新宽松的节点。”民生证券宏观团队的朱振鑫等点评道。

他们指出，3-4月是本轮经济复苏高峰，5月明显边际减弱，但由于房地产和基建项目投资的惯性，经济向下的压力不大，二季度仍将稳稳站在底限之上，再加上5月权威人士对“走老路”的否定，这意味着短期内政策宽松依然难有大动作。

方正证券首席宏观分析师郭磊也认为，持平的PMI验证了5月经济丢失加速度，但失速风险尚低。由于一二季度固定资产投资在高位，房地产新开工在回升过程中，且制造业投资随价格条件改善部分修复，对生产端的滞后传导决定了三季度经济不至于太差，但四季度后稳增长压力可能会再度小幅上行。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平于上月的50.1，略高于路透调查预估中值50，该指数连续三个月处于50荣枯分水岭上方；5月非制造业商务活动指数则从上月的53.5降至53.1。

财新/Markit也在同日联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)小幅下降至49.2，为三个月新低且已连续15个月收缩，不过，该数据依然是过去近一年来的较高水准。

交通银行金融研究中心研究员刘学智称，制造业仍处于稳定增长区间，但目前结构性问题比较明显。资源类等企业面临压力，大企业景气回落幅度加大，经济增长基础不够牢固。

他认为，二季度经济还需看服务业、消费等发展情况，经济增速能保持在6.7-6.8%的水平。政策要在促改革和稳增长之间寻求平衡，一方面，要保持流动性充足稳定，采取银行间市场操作方式可能会更多些；另一方面，财政政策会进一步加大力度，在稳增长方面发挥比货币政策更大作用，基建项目会加快力度，通过政策促进消费增长，在物流、税收上推出举措降低企业负担等。

5月官方PMI数据中，分企业规模看，大型企业受结构调整去产能等影响较大，PMI为50.3，比上月回落0.7个百分点，但继续高于临界点；中型企业PMI为50.5，比上月上升0.5个百分点，重回扩张区间；小型企业PMI为48.6，比上月回升1.7个百分点，虽仍位于临界点以下，但收缩幅度有所收窄。

中国官方和财新PMI图表 tmsnrt.rs/1Y1F1LL

5月PMI数据基本符合市场预期，中国股市沪综指.SSEC早盘窄幅震荡后微收升。

**制造业需求、价格双降**

从官方和财新制造业PMI分项指数看，新订单、价格均有所回落，指向制造业景气略微下行，而需求偏弱可能制约未来生产的进一步改善。

“5月PMI短期走平，其中需求降、生产弹、价格降、库存补。”海通证券宏观团队的姜超等点评道，5月电力耗煤跌幅扩大至-10.3%，意味着工业增势再度放缓；而5月物价上行压力有所缓解，但猪价、油价仍在继续上涨，意味着未来通胀风险未消。

5月官方制造业PMI中，生产指数为52.3，环比升0.1个百分点，新订单指数为50.7，环比下降0.3个百分点，新出口订单指数微降0.1至50；主要原材料购进价格指数下降2.3个百分点至55.3，原材料和产成品库存则分别回升0.2和1.3个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，5月制造业PMI保持基本稳定走势，生产稳步增长，企业采购活动有所加快，高技术产业和消费升级相关制造业继续保持扩张态势，高耗能制造业PMI比上月下降1.0个百分点，落至临界点以下。

但他同时指出，“原材料价格涨幅回落，市场需求依然偏弱，制造业增长基础仍不稳固。”主要原材料购进价格指数连续五个月上升后首现回落，新订单指数连续两个月回落，且与生产指数的差值有所扩大，新出口订单指数也降至临界点，这将对下一步企业的生产带来不利影响。

而财新/Markit提供的新闻稿显示，5月制造业PMI中的产出、新订单、新出口订单、价格等指数环比纷纷回落；新订单指数三个月来首次跌至分水岭50下方，环比下降0.3个点至49.7。财新智库首席经济学家何帆表示，中国经济一季度的复苏未能延续，处于筑底过程中。

光大证券宏观团队的徐高和杨业伟表示，从官方制造业PMI看，内外需均出现放缓态势。本轮经济企稳由需求复苏带动，而信贷社融投放增速放缓以及决策层政策变化后，需求面出现放缓，未来经济前景不确定性明显增加。

他们并指出，前期工业品价格上涨带动企业盈利空间扩大，推升企业开工率，是生产保持平稳的主要原因。但在需求放缓情况下，生产回升不具可持续性。一方面，5月工业品价格环比开始显着下跌，另一方面，生产需求走势不同导致企业被动加库存，抑制生产扩张空间。

**服务业保持扩张**

中国5月官方非制造业PMI继续保持扩张，但较前月有所放缓，金融业商务活动指数回落幅度大，拖累服务业扩张步伐。

数据显示，5月中国非制造业商务活动指数为53.1，比上月回落0.4个百分点，连续三个月在53以上，与去年同期基本持平，非制造业继续保持稳定增长态势。其中，新订单指数环比上升0.5个百分点至49.2，业务活动预期指数则有明显下降，回落1.3个百分点至57.8。

赵庆河称，分行业看，服务业商务活动指数为52.0，比上月回落0.5个百分点。受证券市场波动等因素影响，金融业商务活动指数回落幅度较大，是服务业商务活动指数回落的主要因素。

而在“五一”节日消费的带动下，批发零售、住宿餐饮、航空运输、邮政、旅游等行业表现较为活跃。电信互联网软件业连续三个月处于60以上的高景气区间，业务总量实现较快增长。

他指出，建筑业商务活动指数为59.4，与上月持平，新订单指数为52.1，较上月上升2.1个百分点。表明随着稳增长政策措施的积极贯彻落实，固定资产投资、新开工项目和到位资金都保持了较快增长，建筑业市场需求增加，企业生产经营活动持续活跃。

在宽货币和积极财政支撑下，中国一季度经济同比增长6.7%，增速延续下行但基本符合预期。不过，4月工业和投资增速双双逊于预期，表明随着政策刺激效应的削弱，经济仍面临较大下行压力。

人民日报此前刊登权威人士讲话称，中国经济运行的总体态势符合预期，但很难用“开门红”“小阳春”等简单的概念加以描述；综合判断中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。（完）