中国制造业PMI确认经济增长乏力 货币政策或有微调可能

路透北京5月2日 - 中国经济先行指标--4月制造业PMI反季节回落且逊于市场预期，预示中国的复苏力度仍较弱。有投行分析认为，有鉴于此，未来货币政策或有微调可能，而城镇化启动将有利于稳定内需。

中金公司在4月官方制造业采购经理人指数(PMI)公布后指出，生产和就业情况在制造业扩张旺季仍未能改善，使得短期内宏观政策放松的压力增加。

该机构在报告中称，PMI所反映出的制造业动能减缓、通胀压力明显消退和就业不佳的信号，将使得宏观管理部门和货币当局进一步确认一季度经济数据所反映的增长乏力的事实。“货币政策出现微调的可能性增加，并辅之以相对积极的财政政策和结构性改革的加快，以维持经济增长的动力。”

中国官方4月制造业PMI指数意外回落，新订单、库存等多项指数均下降，出口订单降至荣枯线下方；汇丰中国4月制造业PMI亦回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域，通胀指标则大幅下滑，呈现与官方PMI相似的走势，反映出中国经济复苏的脆弱性。

浙商证券宏观分析师郭磊博士就数据指出，从外部因素看，PMI走弱有外需走软和原材料价格下行两大导火索；而从内需看，障碍是城镇化启动滞后，以及房地产领域存疑，地方“国五条”出炉后购房潮消退，对整个“地产系”产业链产生了比较直接的影响和预期影响。

此外，年初至今的政策倾向看，政策从过去五年的GDP导向转向社会全面发展导向，且在经济领域以针对融资平台、房地产的定向排雷为主，地方亦无心于新的基建项目。这一趋势目前尚未逆转。但他同时称，若二季度末城镇化能够启动，则可视为政策开始稳定的一个标志。

中国一季度国内生产总值(GDP)7.7%的增长率逊预期，对于二季度经济，多数分析人士预计会较前一季有所好转，路透调查的预估中值为8%，但结合最近一系列先行指标，有分析师认为经济增长的风险正在加大，二季度经济面临挑战。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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