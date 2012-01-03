中国12月官方PMI意外回升 但断言经济触底尚过早--美银美林

路透香港1月3日电---投行美银美林最新发布报告解读中国12月官方制造业PMI数据时称,12月的50.3要超过市场普遍预期,但据此便得出中国经济已触底尚为时过早.

报告称,该数据较上月的49.1出现反弹,显示中国自10月份开始温和放宽的有关政策已产生效果;此外因中国2012年春节为1月23日(为统计局2005年起推出该数据以来最早的春节),使得节日因素可能提前反映在数据内.

"超过预期的该PMI数据,对此前我们预期中国第四季度GDP增长将达8.7%提供支撑."报告称.

报告并称,因外部风险的上升以及国内通胀压力有所稳定,预计政府会进一步放松政策以求稳步发展.料今年春节前,中国央行会再下调存款准备金率50个bp.

中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.(完)