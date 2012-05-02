PMI回升难掩小企业困境 冀望更多政策支持

一周焦点：希腊债务又现危机 但这次情况有所不同
这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。
* 4月官方和民间PMI数据双双回升
* 大型国企与中小企业经营"冰火两重天"
* 小企业景气低迷依旧
* 实体经济仍需更多政策支持
作者 张胜男
路透北京5月2日电---作为宏观经济先行指标,中国4月官方和民间PMI的双双回升,无疑增强了中国经济触底反弹的希望.不过,小企业景气依旧低迷的现状,却令这种乐观预期打了折扣,亦反映出实体经济还需更多放松政策支持.
分析人士指出,小企业对经济冷暖感知更敏锐,未来随着更多扶持政策陆续出台、落实、见效,小企业景气乃至整体经济状况将逐步好转,但经济增长何时见底将取决於政策放松的力度与节奏.
"规模不同企业的背离很严重.成本端压力还是很大的,规模大的企业消耗起来容易些."华创证券研究所副所长华中炜表示,"另一方面,目前的针对小企业的结构性微调政策落实起来存在问题."
他进一步指出,大的环境是希望给小企业放贷的,但银行又有"七不准"的限制,不能额外收费,导致偏向小企业的动力不足.
瑞穗证券宏观分析师沈建光则认为,如果政策放松慢于预期,一季度8.1%的增速未必是底,"准备金率下调仍有必要,本月10日左右主要经济数据公布前後将是关键时间点."
不过,国泰君安证券宏观分析师吕春杰表示,4月官方和汇丰PMI两者均环比上升,显示经济正在稳步复苏.小企业景气是较低,但是趋势是向好的.而且未来出口会逐步回升,前景仍很乐观.
中国4月官方制造业PMI(采购经理人指数)连续第五个月回升至53.3,创一年新高;被誉为"民间PMI"的汇丰中国PMI的4月终值49.3,亦较初值高出0.2,并成功脱离上月触及的近三年来次低水平48.3,但仍为第六个月低於50荣枯分水岭.
欲浏览中国4月官方和汇丰制造业PMI图表,请点选链接(r.reuters.com/mab97s)
**小企业困难**
尽管中国4月官方PMI创出一年来新高,但更多反映中小企业景气状况的汇丰PMI仍挣扎于荣枯分水岭之下.这也是连续第五个月官方与民间制造业PMI背道而驰,显示出国有大型企业与中小企业在持续宏观调控下经营状况"冰火两重天".
官方PMI分项数据显示,大中型企业PMI为53.7%,环比上升0.3个百分点,是拉动PMI上升的主要因素;小型企业PMI则为49.1%,比上月回落1.8个百分点,在连续三个月高於临界点之後,当月跌至50%下方.
"小企业和经济周期的关系比较大,现在状况确实不太好,不良、风险逐步会显现,……大企业相对好一些."某全国性股份制商业银行公司业务部人士称.
福建一外贸企业部门经理亦称,目前中国经济很不好,工业企业订单下降严重,电线电缆厂开工率普遍为50%,很少能达到70%的.
另据中国证券报周三报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足,宽松政策可能提前到来.
上海一中型券商分析师调研後表示,现在银行是有钱的,只是敢不敢贷出去,有没有人愿意贷的问题.
"江苏的企业情况已经开始好转,去年底他们真的很难过,……其实一直踏踏实实做本业的小企业并不需要贷款,需求就是这样,没有扩大投资的必要."他称.
工信部中小企业司司长田川稍早表示,中小企业融资难是一个世界性的问题.中国政府高度重视中小企业发展,已经推出许多支持中小企业融资的措施,这些措施将产生非常好的效果.
目前,中小企业贡献了中国60%以上的国内生产总值(GDP),50%以上的税收,并创造了中国80%的城镇就业.
**期待政策进一步放松**
对需求的担忧几乎是所有持中国经济悲观论者的最主要理由.为此,分析师希望政策能够进一步放松,点燃投资热情以拉动需求.
中金公司表示,官方PMI能否继续回升,取决於政策实施力度.未来经济能否继续保持稳健扩张,则取决於政策预调微调的持续性和力度,尤其是促进基础设施建设投资、小微企业经营支持政策以及保障出口措施的落实,对未来经济平稳运行至关重要.
"扶持政策需要时间落实安排,要给小企业时间.大企业起来了,需求上去了,小企业也会跟着起来."华中炜亦称.
申银万国宏观分析师李慧勇预期4月宏观数据将"不太好看",而经济的下滑将有望进一步推动政策放松,後期国家将通过加大政府支出,放松信贷,加大"十二五"重点项目的开工建设来稳定经济增长.集短期保增长和中长期转型于一体的水利、电力、环保、高铁、轨道交通、电信、保障房、中西部等大领域最为受益.
中金报告则称,PMI指数在5-7月将面临季节性下降压力,政策的持续效果面临考验.虽然央行在4月份并未下调存准,但全年货币政策总量宽松的方向不会改变.
中国一季度GDP录得近三年最低增速.最新路透调查显示,未来中国经济将逐季回升,二季度增速将从今年首季的8.1%小幅反弹至8.3%.政策方面,受访者预计年内中国央行料继续持稳利率不变,但会逐季下调存准率50基点,届年末将降至19%.(完)
--审校 张喜良
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