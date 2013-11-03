中国10月官方非制造业PMI创14个月高位

路透北京11月3日 -服务业和建筑业经营活动相对积极，带动中国10月官方非制造业PMI升至14个月高点。非制造业保持扩张态势，加上制造业回暖势头良好，暗示未来宏观经济可望保持平稳。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国10月官方非制造业商务活动指数升至56.3，为连续第二个月上升，并创下去年8月以来最高水准。上月为55.4。

“（10月）指数创年内新高，建筑业和服务业经营活动都表现较为活跃。非制造业领域就业也继续保持扩张态势，成为当前经济保持平稳增长的重要基础。”物流与采购联合会副会长蔡进预计，未来几个月非制造业经济发展有望延续趋稳向好走势。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

13年/10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月12年/12月 11月 10月

非制造业PMI 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5

统计局新闻稿显示，10月非制造业收费价格指数已经是连续第六个月位于荣枯线上方，表明企业销售或收费价格将继续呈现上升走势；业务活动预期指数环比亦有增长，表明企业对未来三个月市场预期继续保持乐观态度。

不过新订单和新出口订单指数都出现回落，尤其后者再次落到50以内。

“总体来看，当前非制造业经营活动的稳步攀升，反映出内需增长态势依然持续。”物流与采购联合会在数据解读新闻稿中称，扩内需仍是中国稳增长的长期保障，从服务业角度看仍需通过发现新的消费热点，提升居民消费能力以及改善消费结构等手段，挖掘服务业增长潜力。

从非制造业具体行业表现来看，10月服务业商务活动指数环比上升0.9个百分点至54.8，为2月以来的新高，其中与居民消费、旅游和信息消费相关的行业成为拉动服务业活动上升的主要动力。

而受节日因素影响，零售业活动连续两个月保持在68以上的较高水平，尤其零售业业务活动预期指数创出年内新高，意味着零售企业未来市场预期趋于乐观；建筑业商务活动指数环比上升0.5个百分点至62.0，显示在进入淡季之前，相关城市建设和基础设施建设活动仍稳步运行。

而房地产业商务活动指数虽然环比回落4.3个百分点至49.9，新订单指数亦环比回落至46.3，但收费价格指数和业务活动预期指数双双回升。“价格和企业预期的回升，意味着房地产企业看好后期市场走势，当前市场变化不排除捂盘惜售的可能。”新闻稿称。

上周五出炉的宏观经济先行指标--中国10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双有力回升，预示中国经济企稳回升态势延续到四季度，也为即将召开的三中全会提供了良好氛围。

“近期良好的经济状况为结构性改革提供了有利的环境。预计新一届领导人很有可能将在11月9日-12日举行的十一届三中全会上宣布未来5

-10年的经济政策。”摩根大通中国首席经济学家朱海斌称，“如果不出意外，此次会议的主题将是深化经济改革和开放。”

中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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