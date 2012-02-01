中国1月官方制造业PMI微幅回升至50.5 强於预期

沪深证交所周二两融余额升13.3亿元 事隔一个月重返9000亿上方
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。
路透北京2月1日电---中国宏观经济先行指标--2012年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5,於此前路透预估中值49.5.
中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周三发布新闻稿称,1月PMI比上月微升0.2个百分点,表明剔除季节因素影响後,制造业增长略有回升.
从分项指数来看,构成制造业PMI的五个分类指数三升二降,其中新订单指数为50.4%,比上月回升0.6个百分点.另外,出口订单指数为46.9%,比上月回落1.7个百分点.
制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.
下表为各月制造业采购经理指数(PMI):
_2012年_ _____________________________2011年________________________________
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 PMI(%) 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9
--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。
路透北京2月21日 - 两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。