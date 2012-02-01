中国1月官方制造业PMI微幅回升至50.5 强於预期

路透北京2月1日电---中国宏观经济先行指标--2012年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5,於此前路透预估中值49.5.

中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周三发布新闻稿称,1月PMI比上月微升0.2个百分点,表明剔除季节因素影响後,制造业增长略有回升.

从分项指数来看,构成制造业PMI的五个分类指数三升二降,其中新订单指数为50.4%,比上月回升0.6个百分点.另外,出口订单指数为46.9%,比上月回落1.7个百分点.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

_2012年_ _____________________________2011年________________________________

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 PMI(%) 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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