中国11月官方制造业PMI回落至49% 创09年3月来新低

路透北京12月1日电---中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)连续第二个月下行,降至49%,逊於此前路透预估中值50.0.

中国物流与采购联合会(简称CFLP)周四发布新闻稿称,11月PMI自2009年3月份以来首次回落到50%以内,显示出经济增速回落趋势仍将延续.但综合多种因素判断,预计未来经济增速回调仍将平稳,出现较大波动的风险不大.

从分项指数来看,只有产成品库存指数、进口指数上升,分别上升2.8和0.3个百分点;其余各指数均有所回落,其中新订单指数、新出口订单指数回落幅度较大,超过2个百分点,均回落到50%以内.

当月购进价格指数继续回落为44.4%,比上月回落1.8个百分点.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

_____________________________2011年________________________ __2010年__

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 PMI(%) 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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