汇丰称将不再与Markit合作发布中国PMI

汇丰控股发言人周五在上海对路透表示，汇丰将不再与Markit合作发布中国制造业采购经理人指数(PMI)。该发言人称，汇丰与Markit在发布中国PMI指标的合作是成功的，但汇丰要寻找其它的发展机会。市场内部人士数月来一直在猜测合作可能结束，尤其是在汇丰经济学家近日不再提供报告评述之后。路透