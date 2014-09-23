9月汇丰中国制造业PMI初值微升 下行压力犹存考验政策定力

新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升。但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，表明制造业仍面临下行压力，宏观政策定力仍受考验。此前出炉的中国8月宏观数据差强人意，让投资者对经济前景充满疑虑。图为安徽省一家汽车厂生产线。路透