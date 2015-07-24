7月财新中国制造业PMI初值降至逾一年低点

最新数据显示中国制造业略微改善的迹象在7月中断，财新中国7月制造业PMI初值降至一年多低位，包括新订单、新出口订单在内的多个分项指数从扩张区间跌入收缩区间，反映当前中国制造业在弱需求下增长仍然乏力。财新传媒/Markit周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，中国7月制造业PMI初值降至48.2，为2014年5月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。路透