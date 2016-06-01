中国5月PMI显示经济动能边际减弱 但尚不足以触发新宽松节点

最新公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。分析人士指出，考虑到短期经济下行压力尚不大，二季度经济增速仍有望接近一季度水准，而决策层最近也强调了供给侧改革的必要性和迫切性，短期政策宽松稳增长的必要性并不大。路透