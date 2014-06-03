不必因PMI回升而乐观 打通中国经济任督二脉仍需政策发力--申万

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京6月3日 - 中国官方和汇丰5月制造业PMI双双回升，经济短暂企稳。但申银万国首席宏观分析师李慧勇认为，目前经济通体依然疲弱，不必因为PMI回升而乐观；而且货币政策左右为难，打通任督二脉仍需发力。
他在最新点评中指出，虽然PMI环比回升，但总体水平不高，而且企业对未来仍偏谨慎。
“5月PMI环比回升是好现象，但不能忘记这一水平在历史上仅高于2012年同期的50.4，和2013年同比相比仅持平，”李慧勇称，“而2012年和2013年中国二季度经济增速分别是7.6%和7.5%，都处于调整过程中。”
他表示，虽然分类指数中新订单指数上升是个积极信号，但无论原材料库存还是产成品库存都在下降，企业去库存仍在继续，这有助于经济未来的回复，但短期内确实经济增长的拖累。
与此同时，全国百城房价指数5月环比下跌，房地产调整可能刚刚开始。
“房地产产业链条的调整对中国经济的影响可能是伤筋动骨级别的，其影响以何种形式体现，调整的时间有多长，现在争论有很多，但是没有比较好的历史数据作为借鉴，尚难以有定论，需要观察，”李慧勇称。
多年来中国国内融资难、融资贵的问题一直没有得到很好解决，经济调整又使这一矛盾更加突出。今年4月下旬央行定向降准、5月底国务院常务会议表态要加大定向降准措施力度，再加上之前清理金融中介机构乱收费的要求等，都是希望通过货币政策的结构调节来稳增长。
对此，李慧勇认为，从政策出发点来看，是想要兼顾稳增长、调结构和防风险；从实际效果来看，一竿子插到底，确实三农、铁公基、部分小微企业能够受益。
但是，由于制约资金配置效率的大环境例如贷存比、20%的存款准备金率以及银行行为的顺周期性等都没有大的改变，很难想像结构性调整的货币政策能够发挥太大的效力。
“货币的逆周期调控，无论以什么名义，不仅没有结束，而且未来还有很长的路要走，”李慧勇称。
汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至49.4的四个月高点，但较初值略有下调，且连续第五个月低于50.0关口；此前出炉的中国5月官方制造业PMI则升至50.8，为连续三个月回升并创年内新高，其中新订单指数等主要分项指数升幅明显。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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