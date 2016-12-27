调查：中国12月官方制造业PMI料微降至51.5 受季节因素影响

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
公布时间: 1月1日（周日）上午9时
路透北京12月27日 - 路透综合24家分析机构的预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微降至51.5，脱离上月触及的近两年半高点。分析人士认为，受季节因素影响，12月制造业需求或有所减少，但整体活动仍保持平稳。
招商证券宏观分析师张一平表示，12月制造业生产稳定，大宗商品价格上涨刺激企业增加原材料采购，但投资淡季需求略有回落。招商证券对12月制造业PMI的预测与路透预估中值一致。
海通证券宏观团队的报告指出，12月以来分行业库存涨跌互现：下游地产微降，乘用车略升；中游钢材社会库存回补，水泥、化工去库存；上游煤炭、有色补库存。
“12月终端需求稳中有降，中上游工业生产涨跌互现，而库存整体呈缓慢回补态势，意味着短期经济依然平稳。”海通报告称，
下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
2016/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月
51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 49.7 49.6
中国周二稍早公布的工业企业利润继续向好。主要受基数较低、生产销售增长加快和价格上涨推动，11月规模以上工业企业利润增速加快，当月同比增速创年内次高点，显示企业效益向好态势逐步稳固，不过仍面临不利因素。
此前召开的中央经济工作会议定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。