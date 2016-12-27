调查：中国12月官方制造业PMI料微降至51.5 受季节因素影响

公布时间: 1月1日（周日）上午9时

路透北京12月27日 - 路透综合24家分析机构的预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微降至51.5，脱离上月触及的近两年半高点。分析人士认为，受季节因素影响，12月制造业需求或有所减少，但整体活动仍保持平稳。

招商证券宏观分析师张一平表示，12月制造业生产稳定，大宗商品价格上涨刺激企业增加原材料采购，但投资淡季需求略有回落。招商证券对12月制造业PMI的预测与路透预估中值一致。

海通证券宏观团队的报告指出，12月以来分行业库存涨跌互现：下游地产微降，乘用车略升；中游钢材社会库存回补，水泥、化工去库存；上游煤炭、有色补库存。

“12月终端需求稳中有降，中上游工业生产涨跌互现，而库存整体呈缓慢回补态势，意味着短期经济依然平稳。”海通报告称，

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

2016/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月

51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 49.7 49.6

中国周二稍早公布的工业企业利润继续向好。主要受基数较低、生产销售增长加快和价格上涨推动，11月规模以上工业企业利润增速加快，当月同比增速创年内次高点，显示企业效益向好态势逐步稳固，不过仍面临不利因素。

此前召开的中央经济工作会议定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）