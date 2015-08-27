调查：中国8月官方制造业PMI料跌破荣枯线 实体经济继续底部徘徊

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计进一步下滑并跌破50荣枯线，显示中国实体经济未有明显改善，仍在底部徘徊。在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于本周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。路透