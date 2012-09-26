调查：中国9月官方制造业PMI料升向分水岭

永达汽车与一嗨租车战略合作 二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
* 公布项: 中国9月官方制造业PMI
* 公布时间: 10月1日(周一) 约9:00
* 路透预估中值: 49.8
预估区间: 49.2 ~ 51.0 ( 14家受访机构)
* 历史数据: 8月--49.2; 7月--50.1; 6月--50.2; 5月--50.4
重点关注:
接受路透调查的14位分析师预估中值显示,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)料将微升至荣枯分水岭附近,显示虽然制造业活动仍在收缩,但在前期政策作用下,经济走势已趋於平稳.
进入三季度,前两月通胀虽持於低位,但生产、消费、外贸等宏观经济数据多逊於预期,加剧了对经济前景的担忧,分析人士多认为,三季度中国经济仍将在底部徘徊,而随着包括加速投资、稳定外贸等"稳增长"政策逐步显效,四季度经济或有所回暖.
申银万国首席宏观分析师李慧勇预计,9月制造业PMI相对乐观,一方面是受季节性因素影响,另一方面,工程机械、有色金属、铁路货运等微观信号也显示经济已有筑底迹象,申万对9月PMI的预估值为50.
稍早公布的汇丰9月中国制造业PMI初值亦微幅回升至47.8,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.
中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓.而近期"稳增长"政策继续发力,国家发改委9月短短两天即批复逾万亿投资项目,包括城轨规划和项目、公路建设项目、市政类项目等;而在8月不佳的经济数据发布後,包括加快出口退税等稳定外贸的政策随即出炉.
中国国务院总理温家宝9月在达沃斯论坛上表示,中国经济增长在预定的目标区间之内,并已呈现缓中趋稳的态势.随着近期密集政策进一步发挥效果,中国经济有望进一步趋稳.
以下是各机构给出的9月官方PMI预估详情:
澳新银行 49.2
BBVA 50.6
中金 51.0
东兴证券 49.7
Forecast PTE 50.0
国泰君安 49.8
兴业银行 49.8
ING金融市场 50.5
摩根大通 49.6
野村证券 49.8
国海证券 49.5
上海证券 49.5
申银万国 50.0
浙商证券 49.8
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中值 49.8
8月数据 49.2(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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