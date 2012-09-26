调查：中国9月官方制造业PMI料升向分水岭

* 公布项: 中国9月官方制造业PMI

* 公布时间: 10月1日(周一) 约9:00

* 路透预估中值: 49.8

预估区间: 49.2 ~ 51.0 ( 14家受访机构)

* 历史数据: 8月--49.2; 7月--50.1; 6月--50.2; 5月--50.4

重点关注:

接受路透调查的14位分析师预估中值显示,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)料将微升至荣枯分水岭附近,显示虽然制造业活动仍在收缩,但在前期政策作用下,经济走势已趋於平稳.

进入三季度,前两月通胀虽持於低位,但生产、消费、外贸等宏观经济数据多逊於预期,加剧了对经济前景的担忧,分析人士多认为,三季度中国经济仍将在底部徘徊,而随着包括加速投资、稳定外贸等"稳增长"政策逐步显效,四季度经济或有所回暖.

申银万国首席宏观分析师李慧勇预计,9月制造业PMI相对乐观,一方面是受季节性因素影响,另一方面,工程机械、有色金属、铁路货运等微观信号也显示经济已有筑底迹象,申万对9月PMI的预估值为50.

稍早公布的汇丰9月中国制造业PMI初值亦微幅回升至47.8,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.

中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓.而近期"稳增长"政策继续发力,国家发改委9月短短两天即批复逾万亿投资项目,包括城轨规划和项目、公路建设项目、市政类项目等;而在8月不佳的经济数据发布後,包括加快出口退税等稳定外贸的政策随即出炉.

中国国务院总理温家宝9月在达沃斯论坛上表示,中国经济增长在预定的目标区间之内,并已呈现缓中趋稳的态势.随着近期密集政策进一步发挥效果,中国经济有望进一步趋稳.

以下是各机构给出的9月官方PMI预估详情:

澳新银行 49.2

BBVA 50.6

中金 51.0

东兴证券 49.7

Forecast PTE 50.0

国泰君安 49.8

兴业银行 49.8

ING金融市场 50.5

摩根大通 49.6

野村证券 49.8

国海证券 49.5

上海证券 49.5

申银万国 50.0

浙商证券 49.8

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中值 49.8

8月数据 49.2(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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