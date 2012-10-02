中国9月官方制造业PMI略升 经济逐渐筑底趋稳

* 连续四个月回落後首见回升

* 但仍落在跌破荣枯分水岭下方

* 经济渐趋筑底趋稳

路透北京10月1日电---中国官方9月制造业PMI小幅升至接近荣枯分水岭,为连续四个月回落後首次回升.这表明中央"稳增长"举措效应逐渐显现,经济正筑底趋稳,未来有望稳中略升.

中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周一发布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)回升至49.8;上月曾跌落至49.2,为九个月来首次跌破荣枯分水岭.而早在周六出炉的汇丰中国9月制造业PMI终值亦回升至47.9,脱离41个月低位.

新闻稿指出,主要分项指数中只有个别指数略有下降,多数指数均不同程度回升,尤其是新订单指数、原材料库存指数等主要先行指数回升明显,显示国家稳增长的政策措施效应逐渐显现,经济运行逐渐筑底趋稳.

"(官方)9月份PMI指数出现回升,表明经济筑底企稳迹象趋於明显,"中国物流与采购联合会特约分析师张立群,"综合分析,经济增速下行态势开始改变,预计未来经济增长将稳中略升."

他并进一步解释称,新订单指数回升反映国内投资、消费需求增长企稳;新出口订单指数回升预示出口开始恢复;产成品库存指数继续降低,原材料采购指数回升,则表明企业去库存活动基本结束;生产指数回升表明受订单增加的影响,企业生产开始恢复.

欲览中国PMI相关图表,请点击链接:(link.reuters.com/pef92t)

新闻稿显示,生产分项指数为51.3,比上月上升0.4个百分点,位於临界点以上,表明制造业生产继续保持增长,增速略有加快;新订单指数环比回升1.1个百分点至49.8,是本月拉动PMI上升的主要动力,其中新出口订单指数回升2.2个百分点至48.8.

不过值得关注的是,原材料购进价格指数大幅上升4.9个百分点,在连续四个月低於临界点後重返50上方至51.0,表明购进价格整体水平由降转升.另外,从业人员指数环比下降0.2个百分点,为连续四个月位於50下方,表明制造企业用工量持续减少.

分企业规模看,大型企业PMI为50.2,比上月上升1.1个百分点;中型、小型企业PMI分别为49.8和46.7,比上月下降0.1和1.0个百分点.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

________________2012年___________________________ ___________2011年__________

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

PMI(%) 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9

以下是分项指标:

指标 9月 8月 比上月

-----------------------------------------------

PMI 49.8 49.2 上升

生产指数 51.3 50.9 上升

新订单指数 49.8 48.7 上升

新出口订单指数 48.8 46.6 上升

积压订单指数 46.5 45.1 上升

产成品库存指数 47.9 48.2 下降

采购量指数 49.8 48.8 上升

进口指数 47.7 47 上升

购进价格指数 51.0 46.1 上升

原材料库存指数 47.0 45.1 上升

从业人员指数 48.9 49.1 下降

供应商配送时间指数49.5 50 下降(完)

更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (www.chinawuliu.com.cn)

--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。