中国制造业PMI调查将扩大样本量 推出细化数据--新华

路透北京2月1日电---中国国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会联合宣布,制造业采购经理指数(PMI)的样本量将从目前的820家企业逐步扩大到约3,000家,并尽快推出诸如冶金、轻工等分行业,东、中、西部等分地区的细化PMI指数.

新华社周二晚间报导援引国家统计局新闻发言人盛来运称,制造业PMI发布七年来,对社会各界准确判断宏观经济形势发挥了重要作用,尤其是在经济形势比较复杂的情况下有独到的预测预警作用.

"七年来,中国社会经济发生了很大变化,需要对PMI调查工作进行加强和完善."盛来运说.

报导称,从今年2月份起,国家统计局和中国物流与采购联合会将在各自的网站上以两家名义联合同步发布最新PMI报告.国家统计局网站上的报告侧重於原始数据的发布,物流联合会网站上的报告侧重於对数据的分析解读.

从2005年开始,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会共同开展PMI数据调查工作,并由物流联合会在其网站上发布调查结果.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.(完)

--发稿 谢衡; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。