中国1月官方PMI料回落至50下方--路透调查

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 公布项: 中国1月官方制造业PMI
* 公布时间: 2月1日(周三)约9:00
* 路透预估中值: 49.5
预估区间: 48.2-50.5 (14家受访机构)
* 历史数据:12月--50.3 11月--49.0 10月--50.4
* 重点关注:
接受路透调查的多数分析师预计,中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.5,再度降至荣枯分水岭50的下方,显示内外需疲软,加上春节长假因素,令中国经济开年并不强劲.
分析师普遍预计,今年一季度中国经济还将继续探底,但总体看来,仍将实现软着陆.鉴於之前的政策微调开始起效,宏观政策料将在微调基础上继续伺机而动,全面放松的机率不大.
华泰证券分析师周林认为,受春节长假因素影响,制造业PMI会受到一定影响,但以零售业为主的非制造业PMI肯定会受益上升.他未对制造业PMI做出预测.
稍早公布的汇丰(HSBC)PMI1月初值数据为48.8,略高於上月终值48.7,但仍在荣枯分水岭下方,制造业活动连续第三个月收缩预示未来经济增长或将进一步放缓.
*市场影响:
中国央行节前打破了市场对存款准备金率将有一次下调的预期,只采取了逆回购的操作.此前路透调查显示,多家机构预期到今年底,存准率将累计下调200基点.2月初将是央行下调存准率最近的一个敏感期.
春节长假前国内股市已连涨两周,调降存款准备金率和养老保险等市场预期提振因素却未兑现,令龙年首个交易日"开门红"落空,证明市场对於基本面的忧虑仍难消散.
若PMI数据大幅低於预期,市场对於"硬着陆"的忧虑将再度升温.虽然这亦会加大调控政策放松可能性,但基本面恶化仍有可能令股市在短线承压下探,并向黄金等传统避险资产转移.中国债市或继续牛市行情,现券收益率继续下探.
若数据胜於预期,将提振市场对中国经济软着陆的信心,刺激股市温和回暖.
以下是各机构给出的1月官方PMI预估详情:
Action Economics 49.5
澳新银行 50.5
东亚银行 49.5
巴克莱 49.5
西班牙对外银行 49.8
莫尼塔投资 49.3
长江证券 50.0
国泰君安 49.8
兴业银行 50.1
ING金融市场 49.3
Lloyds Bank 49.4
日信证券 49.5
渣打银行 48.2
湘财证券 50.2 ----------------------------------------
中值 49.5
上月 50.3
去年同期 52.9(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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