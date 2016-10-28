调查：中国10月官方制造业PMI预计持平上月 保持温和扩张态势

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月28日 - 路透综合26家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为50.4，持平上月，显示制造业保持温和扩张态势。不过分析人士认为，产能过剩与低投资增速仍将制约制造业生产。
“前三季度的经济数据反映当前实体经济在复苏过程当中，价格回升带动企业盈利预期提升，民间投资有所恢复。”中国民生银行研究院宏观研究中心副主任应习文表示。
他预计，制造业仍将处在景气区间，10月官方制造业PMI略高于50，处在扩张区间。
中国经济今年前三季完美呈现“L”型走势的横线，三个季度同比增速均为6.7%，主要受益于房地产惯性增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升。四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞。
交通银行金融研究中心高级研究员刘学智则表示，9-10月的高频数据（如工业耗煤量）高于去年同期，这预示着工业生产高于去年同期；从制造业先行指标看，9月的制造业生产经营活动指数比较高，且已连续三个月上升，预示制造业生产可能提速。
但他同时认为，当前传统制造业仍然存在较严重的产能过剩问题，这对制造业的生产会形成明显制约。另外，虽然近期的投资增速企稳，但仍处低位，民间固定资产投资增速、制造业投资增速都比较低，景气状况很难有大幅度上升。
受工业生产和销售增长放缓、低基数效应明显减弱等主要因素影响，中国9月规模以上工业企业利润增速大幅放缓至7.7%，较8月下降11.8个百分点。国家统计局称，制约企业效益的不利因素仍然存在，国内外市场需求总体仍然偏弱，煤炭、钢铁等行业资产负债率逆势回升。
下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
2016年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015年12月 11月 10月 9月
50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 49.7 49.6 49.8 49.7
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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