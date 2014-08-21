中国8月汇丰制造业PMI初值创三个月新低 成长动能再趋缓（更新版）

(新增分析师评论和更多细节)

路透北京8月21日 - 受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业PMI初值录得三个月低点，暗示经济成长动能再度放缓，未来政策支持仍不可少。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低，且不及路透预估的51.5。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为18个月高点的51.7。

Markit提供的新闻稿并显示，8月制造业产出分项指数初值下滑至51.3，亦为三个月低点。不过仍连续三个月处于50上方。7月终值为52.8。

“今日数据表明经济复苏仍在继续，但复苏动能再度放缓。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，工业需求和投资活动或将维持相对低迷态势。

屈宏斌并表示，国内和国外新订单增长步伐均较上月有所放慢，同时，由于投入物价和产出物价指数较7月回落，暗示通缩压力重现。

8月新订单指数虽然仍高于50关口，但亦自上月下滑至三个月低点。

数据公布后，包括香港和沪综指.SSEC在内的多数亚洲股市跌幅扩大，对中国数据敏感的澳元AUD=亦下滑。

参考汇丰PMI初值相关图表，请点击：link.reuters.com/cus52w

**料会有更多宽松措施**

房地产市场的持续调整，欧元区经济疲弱导致外需不振，再加上中小企业面临的融资难融资贵问题久拖不决，分析人士认为下半年仍有必要维持宽松的政策环境。

“我们认为有必要出台更多的政策支持措施，以帮助整固复苏势头。货币和财政政策应维持宽松，直到经济活动出现更为持续的反弹。”屈宏斌说。

巴克莱报告称，鉴于房地产市场调整以及外需的不确定性，仍然认为政府面临在“容忍低增长”和“出台更多刺激措施”之间进行取舍的境地。

“我们相信政府仍有意实现7.5%左右的全年增长目标，因此，我们的观点仍然是，更多的政策宽松举措不可避免，降低中期利率或融资成本是央行的优先任务。”

巴克莱维持下半年将两次下调基准贷款利率的预估，同时央行将继续通过抵押补充贷款（PSL）放松政策，预计8月新增贷款将较7月反弹。

巴克莱预计2014年全年国内生产总值(GDP)将成长7.4%。

路透调查显示，14位受访分析师中半数表示，预计存款准备金率将在今年10月至明年3月间下调50个基点至19.5%，同时绝大部分人认为不会降息。

国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪在接受路透采访时称，中国经济尚未摆脱中长期下降通道，三、四季度GDP增幅预计7.5%，目前已到降息和降准的时间窗口。

国务院周三承诺将下调高科技企业所得税率，同时进一步简政放权，再取消和下放87项审批事项。

是次PMI预览数据样本采集期为8月12日-19日。终值定于9月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完）

(发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)

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