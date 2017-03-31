焦点：中国3月官方制造业和非制造业PMI创多年新高 二季度经济料延续向好

作者 宿泱韫/陈君

路透北京3月31日 - 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好，有望延续至二季度。

不过分析人士也指出，本月反映资金紧张的企业比重有所增加，尤其是小型企业融资难融资贵问题仍突出，而黑色金属价格持续攀升也值得关注。

“（制造业PMI）主要分项指数均现明显回升，显示市场需求改善，生产活动恢复，企业整体向好，行业普遍回升。”中国物流信息中心陈中涛解读称，结合前两个月的情况来看，今年一季度制造业PMI指数平均为51.6，高于去年同期2个百分点以上。

他表示，一季度经济运行积极变化明显，经济增速呈现回升势头，可望达到6.8%左右，但总的来看仍保持在6.5%-7%的平稳运行区间，预计经济运行稳中有升、稳中向好态势二季度仍将延续。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.8，高于路透调查预估中值51.6，连续八个月处于扩张区间，为2012年4月以来最高，当时是53.3。3月官方非制造业商务活动指数增至55.1，是2014年5月以来最高，当时是55.5。

浏览中国月度官方PMI图表，点选链接：tmsnrt.rs/2nl5K76

统计局提供的数据显示，3月制造业生产指数和新订单指数分别为54.2和53.3，分别比上月上升0.5个百分点和0.3个百分点。新出口订单指数和进口指数分别为51.0和50.5，均连续五个月位于扩张区间。

在价格指数方面，主要原材料购进价格和出厂价格指数环比均回落，分别自64.2降至59.3，自56.3降至53.2，显示通胀压力有所缓解。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群表示，新订单指数、出口订单指数继续提高，表明国内外市场需求形势比较稳定；生产指数、采购量指数提高，反映企业生产经营继续恢复；购进价格指数回落，预示市场供求关系正在发生积极调整，工业品价格上涨压力有所下降。综合看，经济有望进入中高速平稳增长轨道。

“PMI指数已经连续八个月保持在50的水平以上，表明中国经济企稳向好的运行态势已经初步确立。”张立群称。

就企业规模看，大型企业表现优于中小型企业，大型企业PMI为53.3，与上月持平，继续保持平稳扩张；中型企业PMI为50.4，低于上月0.1个百分点，延续扩张态势；小型企业PMI为48.6，比上月上升2.2个百分点，收缩幅度明显收窄。

**仍存隐忧**

统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，从调查结果看，本月反映资金紧张的企业比重有所反弹，升至41.1%，特别是小型企业随着经营状况的好转，超过五成的企业反映融资难融资贵的问题。

他称，黑色金属冶炼及压延加工业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数继续高位攀升，分别为68.9和73.5，且出厂价格指数连续两个月高于主要原材料购进价格指数，值得进一步关注。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊也表示，根据统计局数据来看，主要是两类企业扩张比较明显：一类是高技术制造业，3月份高技术制造业PMI为54.2，高于制造业总体2.4个百分点；第二类是传统行业，特别是石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业等行业PMI连续两个月上升，3月份均高于制造业总体水平。

他指出，考虑到高技术企业在制造业中的占比有限，因此拉动工业生产主要还是上游基础原材料行业。而上游行业需求旺盛主要是基于对今年固定资产投资的前景乐观情绪。考虑到PMI指数是反映情绪的soft data, 因此在一定程度上可能过高估计的实体经济的景气度，毕竟所谓的hard data工业增加值数据在最近几个月的改善幅度有限，完全跟不上PPI反弹的节奏。

“我们认为目前市场对今年的固定资产投资可能存在过度乐观的情绪...同时，我们对基建投资增速能保持15%以上的增速表示怀疑。”他称，今年货币政策趋向中性，债市去杠杆以及PPP落地不及预期，都会导致基建投资出现在项目规划立项阶段“雷声大”、但到了落实推进阶段“雨点小”的概率较大。因此如果固定资产投资未来被证实低于预期，那目前工业生产复苏的可持续性也就很难维系。

**非制造业加速扩张**

3月非制造业加速扩张，服务业景气度进一步上升，而随着重大建设项目推进，建筑业扩张速度亦在加快。

“综合来看，非制造业市场经营稳步攀升，需求回升明显，企业成本压力有所缓解，就业保持稳定，非制造业呈现稳中向好运行趋势。”中国物流信息中心的武威点评称，服务业的明显回升，反映出消费对经济的引领作用继续显现。

统计局的赵庆河表示，服务业继续稳中有进，商务活动指数为54.2，分别高于上月和去年同期1.0和1.1个百分点，服务业景气度进一步上升。其中，服务业新订单指数为51.7，比上月上升1.2个百分点，连续两个月回升，市场需求持续向好。

“在制造业经济回稳的带动下，生产性服务业和物流业的增速连续两个月加快，3月生产性服务业、物流业的商务活动指数升至61和57.7，均为今年以来的高点。”赵庆河表示。

而建筑业扩张速度有所加快。今年以来，随着重大建设项目的推进，基础设施投资逐渐加快，建筑业生产总体保持较快增长。建筑业商务活动指数为60.5，比上月上升0.4个百分点。其中，房屋建筑业和土木工程建筑业商务活动指数分别为61.5和60.6，均处在高位景气区间。

赵庆河称，从市场预期看，建筑业业务活动预期指数为66.7，连续三个月上升，为2015年7月以来的高点，企业对未来市场信心继续增强。

中国国家统计局此前公布的1-2月工业增加值和投资双双超预期回升，而此前发布的外贸数据亦回暖，均预示着中国经济开局平稳。不过，居民收入增幅的放缓以及此前楼市火爆对消费的抑制作用，使得1-2月消费增速明显回落。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0

下表为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

55.1 54.2 54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。

（完）