焦点：中国5月官方制造业PMI超预期走平 经济增速下行步伐趋缓

作者 宿泱韫

路透北京5月31日 - 中国5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，略超市场预期；细项显示供需面基本持稳，库存形势有所改善。尤为亮眼的是，在相关利好政策支持下，小企业PMI年内首次回到扩张区间并创下最近五年的最高值，中国经济增长在经历4月的冲高回落后，或短暂企稳。

不过，价格指数持续下行，预示供需两端未来可能面临压力。分析人士指出，需警惕价格回落过快，抑制企业经营积极性。

“综合研判，经济增长正由短期冲高回落态势转为总体趋稳态势。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群表示。

他分析制造业PMI细项指出，订单类指数提高或持平，表明国内外市场需求大体平稳；价格类指数继续回落，表明市场供求缺口正在较快弥合；产成品库存指数下降，原材料库存指数提高，表明库存调整活动趋稳；生产指数下降，生产活动预期指数上升，表明生产活动趋稳。

中国统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51，连续10个月处于扩张区间，持平于上月。不过这也是该指数去年10月站上51以来的最低值。

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同时公布的5月非制造业商务活动指数环比上升0.5至54.5，已连续八个月持于54以上。在非制造业各单项指数中，新订单、新出口订单和业务活动预期指数环比有所上升，升幅在0.4-1.4个百分点之间；其余各主要指数环比有所下降。

中国物流信息中心的武威表示，总体来看，非制造业活动稳中有进的发展态势没有改变。特别是服务业的良好表现，反映出经济结构升级的动力进一步增强。今年1-5月服务业商务活动指数均值为53.4，较去年同期上升近1个百分点。

就细分数据看，他指出，反映企业采购活动的批发业供需表现活跃；反映居民消费的零售业商务活动指数和新订单指数环比有较大幅度上升；反映基础建设投资进度的土木工程建筑业的商务活动指数环比上升，连续四个月保持在60以上；而在各地房地产相关调控政策逐步加码的背景下，房地产业商务活动指数连续三个月环比回落。

PMI数据公布后，金融市场走势整体平稳。中国股市沪综指.SSEC午盘微升0.26%；中国银行间债市期现货走势显背离，现券情绪偏空，主要利率债收益率小幅攀升；但国债期货低开高走，10年国债期货涨幅一度逼近0.4%。

**经济止跌企稳**

对于5月官方制造业PMI的走平，乐观者看到了需求的稳定和预期的好转，谨慎者则关注到价格指数的持续下降，担心供需前景，不过就5月而言，经济增速下滑之势大概率企稳。

从官方PMI分项数据看，内外需保持稳健，5月制造业新订单和新出口订单指数分别为52.3和50.7，较上月持平和上升0.1个百分点；生产继续扩张但速度放缓，生产指数环比下降0.4至53.4，而生产经营活动预期指数微升至56.8。

与供需基本持稳相比，价格方面的变动较为明显。主要原材料购进价格和出厂价格指数均下滑，前者自50上方降至49.5，后者降1.1个百分点至47.6。库存方面则展现改善迹象，原材料库存小幅回升0.2至48.5，产成品库存则下降1.6至46.6.

中国物流信息中心陈中涛认为，购进价格指数和出厂价格指数差距明显缩小，2016年年底一度达到10个百分点以上，目前缩小至2个百分点。说明目前价格走势较为合理，既有利于减轻通胀压力，同时又缩小了上下游价格差距，有利于改善企业整体效益。

但他也指出，当前需要注意保持价格走势稳定。目前价格走势基本回归合理，要注意避免价格回落过快，抑制企业生产经营活动积极性。

5月制造业PMI另一亮点是，小型企业PMI指数连续三个月上升，4月份上升到50，5月份达到51，年内首次回到扩张区间并创下最近五年的最高值。中型企业PMI亦环比上升1.1个百分点至51.3。国家统计局称，国家出台的一系列针对中小型企业的减税降费、金融服务等政策效应有所显现，企业生产经营持续改善。

**原料去库存周期或近尾声**

交通银行金融研究中心研究员刘学智认为，5月制造业PMI有两点积极表现：外需状况较好，新出口订单指数上升至50.7；中、小型企业PMI上升，生产经营活动预期升至56.8，企业信心增强。

但他也指出，从制造业PMI细项来看，仍反映出经济可能放缓的迹象。一是生产指数连续两个月下降，企业生产有所减慢。二是供需两端价格大幅回落，预示供需两端需求可能走弱。三是进口指数连续两个月下降，采购量指数也连续两个月下降，表明内需走弱较为明显。

“本轮库存周期应已接近尾声，未来随着需求的回落，经济仍会继续减速。”海通证券首席经济学家姜超等的看法则更为谨慎。

他们指出，二季度以来经济增长放缓。4月工业企业收入、利润双双下滑，而5月制造业PMI短期走平，供、需、价平中有降。从中观行业看，5月以来下游需求依然低迷，中游生产继续降温，均表明经济正从冲高回落转为缓慢下行。

他们称，原材料购进价格跌破荣枯线，创2016年2月以来新低，印证5月港口生资期货价格环比下滑，预测5月PPI环比下跌0.2%。原材料库存虽略反弹，产成品库存下降，但需求平稳生产降温，令原材料库存回补乏力、产成品库存去化。

中金也表示，本轮原料去库存周期可能已近尾声。高频数据显示，过去10周内原材料去库存可能已经接近尾声——煤炭、钢铁及其他大宗商品的库存水平已跌至16年低位附近。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

54.5 54 55.1 54.2 54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 53.7 53.1

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。

（完）