综述：中国9月制造业PMI仍在荣枯线下方 第三季GDP破七风险增加

* 9月官方制造业PMI连续两个月回落后微升

* 9月官方非制造业PMI保持平稳增长，市场信心稳定

* 财新9月制造业PMI创六年半最低水准

* 先行指标昭示中国经济下行压力不减，三季度破七风险增加

作者/沈燕

路透北京10月1日 - 中国十一国庆假期公布的官方和财新制造业PMI均落在荣枯线下方，其中官方PMI在连续两个月回落后出现微幅回升，而财新PMI则创下六年半最低水平，而9月官方和财新服务业的PMI一个持平，一个续降。

疲弱的先行指标昭示中国经济下行压力仍大，亦令市场预期中国三季度GDP增速破七的风险上升，稳增长的政策有望进一步加码。

“虽然本月官方制造业PMI有所回升，但仍处于临界点以下，并低于历史同期水平，表明内外需求依然偏弱，制造业下行压力仍然较大。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称。

他提到，分企业规模看，大型企业好于中小型企业。大型企业PMI为51.1%，比上月上升1.2个百分点，重回临界点以上；中、小型企业PMI分别为48.5%和46.8%，均比上月下降1.3个百分点，继续低于临界点，表明中小型企业生产经营仍然较为困难，需要继续加大政策的扶持力度。

民生宏观经济团队的点评认为，整体而言，产能利用率不抬头，经济仍在下行。目前需求萎靡下，工业生产意愿弱，生产量低迷；美元加息叠加黑天鹅事件，全球大宗跌跌不休，工业价通缩；实体去杠杆，资金需求不强，以上指标皆指向一个事实：中国产能利用率仍在走低，经济依然下行。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。

同日公布的9月份非制造业商务活动指数为53.4%，与上月持平，表明非制造业继续保持平稳增长，市场信心稳定。

财新中国9月制造业PMI终值较初值略上修，但仍创下六年半最低水平，中国9月制造业PMI终值47.2，创2009年3月以来最低（初值47，上月终值47.3）；同时公布的服务业PMI扩张动力亦继续减弱，降至一年多低位，9月服务业PMI降至50.5，创14个月低点（上月51.5）。数据显示中国经济下行压力不减，三季度同比增速“破七”可能加大。

**宽松政策仍须加码**

就在十一前夕，中国已经公布一系列稳增长的政策举措，涉及松绑首套房贷，鼓励汽车消费以及财政部引导十家机构设立中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金，基金总规模1,800亿元人民币等等，旨在遏止经济下滑的态势。

不过，疲弱的9月PMI数据让分析师们认为稳增长的政策仍需加力。

海通证券宏观分析师姜超等认为，9月全国制造业PMI微升至49.8，仍低于荣枯线，处历史同期最低值，指向制造业景气仍偏弱，下行压力仍大。其中，生产、需求、价格均回升，库存仍下滑。

而新订单和新出口订单分别回升至50.2和47.9，中秋、国庆假日消费提振内需，而外需仍偏弱。生产回升至52.3，与9月发电耗煤增速转负相背离，就业47.9走平仍堪忧。

购进价格微升至45.8，但连续14个月低于荣枯线，印证9月工业品价格涨少跌多，预计9月PPI环比继续下降。原材料和产成品库存分别回落至47.5和46.8，去库存延续。

他认为，纵观9月PMI数据，行业需求弱、生产回落、库存高、价格弱，工业经济难言乐观。上周央行重启14天逆回购，下调招标利率，意在引导货币利率低位稳定，宽松周期仍将持续。

民生证券点评就认为，节前房、车、基建皆有稳增长加码，但后续主要抓手仍为基建。从节前系列组合拳看：汽车方面，有国务院常务会议通过购置税减半与撤销限购来提振新能源与小排量汽车；房产方面，有降首付比例及推行公积金异地贷款；基建方面，加速批项目，成立PPP融资支持基金。

但由于人口结构与库存高企，房地产的黄金时代已过，难再期以大任；汽车方面由于1.6升及以下排量乘用车占比70%，对价格敏感，预计会有一定的提振效果；基建仍是未来稳增长的重要抓手，要想完成年初7%的目标，稳增长将继续加码。下阶段货币政策将继续宽松，汇率政策继续求稳，财政政策继续加码。(完)